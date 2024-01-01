Aylin Aslım

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Bak yine burdayım
Sana nazır is kokulu göğsümle
Yanındayım
Bak karşındayım
Bu dudaktan son defa öptüm
Farkındayım
Ahh bu tenin altında
Açılmış yaralarla
Giden bir can aslında
Ahh yine son kurşunla
Vurulmuş kanatlarla
Düşen bir can aslında
Bir dala uzandım
İstemeye utandım
Yine de benimsin sandım
Şaraplar yetmez
Sabahlar olmaz
Ah'ım tenim değil yanında kalmaz
Ahh bu tenin altında
Açılmış yaralarla
Giden bir can aslında
Ahh yine son kurşunla
Vurulmuş kanatlarla
Düşen bir can aslında
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Beni artık yormayın daha fazla sormayın
Vardır elbet bildiğim boşuna uğraşmayın
Biraz sinirliymişim bişey beğenmezmişim
Evden hiç çıkmazmışım iki laf etmezmişim
Çünkü
Gülyabaniyim ben çok yabaniyim ben
Girerim rüyanıza hepinizi yerim ben
Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben
Girerim rüyalara hepinizi yerim ben
Doğduğum günden beri
Mecburen Içerdeyim
En doğrusu böylesi dışarı çağırmayın
Biraz kibirliymişim bi selam vermezmişim
Biraz acayipmişim galiba deliymişim
Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben
Girerim rüyanıza hepinizi yerim ben
Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben
Girerim rüyalara hepinizi yerim ben
Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben
Hepinizi yerim ben
Gülyabaniyim ben çok yabaniyim ben
Hepinizi
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Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam
Gönlüme bir eğlence isterim olsun
Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam
Gönlüme bir eğlence isterim olsun
Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun
Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun
Kaşı gözü kara olursa olsun
Yanağında bir beni mutlaka olsun
Kaşı gözü kara olursa olsun
Yanağında bir beni mutlaka olsun
Endamı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun
Endamı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun
Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın
Olursa böylesi, böylesi olsun
Yan bakışı yaksın cilvesi yıksın
Olursa böylesi, böylesi olsun
Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da tombul olsun
Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da tombul olsun
Ben kalender meşrebim
Güzel çirkin aramam
Ben kalender meşrebim
Biraz da şahin olsun
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Kız çok güzeldi
Beyaz ten,yeşil gözler
Kız çok iyiydi
Bir erkek daha ne ister?
Herşeyi ister
Hepsini ister...
Çocuk çok zekiydi
Parlak,sivri dişler
İsmin ne güzel senin
Tanışsak,olsak beraber.
Artık herşeyim senin
Hepsini al al al
İsmimi,resmimi hepsini
Al al al...
Artık herşeyim benim
Hepsini ver ver ver
İsmimi,resmimi hepsini
Gelmişle geçmişimi...
Çocuk aç gözlüydü
Tatlı,güzel sözler...
...
Bahçen ne güzel senin
Yaz kış açan güller
Tatlı güzel sözler...
...
Kız bembeyazdı
Beyaz,boş bir sayfa
Dedi böyledir bu işler
Sana iyi günler!...
-
Her günün akşamı koyu karanlığın intikamı
Bir kapı arkasında şeytanlar hayaletler
Yatağının tam altında canavarlar onu bekler
Herkes derin uykudayken alırlar götürürler
Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar
Herkes derin uykudayken yerler kemirirler
Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar
Büyükler buna inanmaz ki
Böyle şeyler söylenmez ki
Yorganın altında kan ter içinde ışıklar sönünce
Bildiği duaları okur teker teker sessizce
Herkes derin uykudayken alırlar götürürler
Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar
Herkes derin uykudayken yerler kemirirler
Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar
-
Akşam karanlık bir yolda
Bir sersem sarhoş yatmiş kalmış
Akşam yağmurun altında
Güzel genç bi kız sızmış kalmış
Şaraptan kefen giymiş
İyice ıslanmış, iyice ıslanmış
Sokak insanları
Kimse gormek
Kimse duymak istemez
Baştan kaybolanları
Kimse bulmak istemez
Kimse bilmek istemez
Akşam zamansız bir anda
Hayatlar durmuş herkes susmuş
Sessiz yalnız saatlerde
Çocuklar varmış kimden kaçmış
Birisi yarın olmuş
Biri dünden kalmış
Bugünden çalmış
Sokak insanları
Kimse gormek istemez
Kimse duymak istemez
Baştan kaybedenleri
Kimse sormak istemez
Kimse bilmek istemez
Sokak insanları
Kimse gormek istemez
Kimse duymak istemez
Baştan kaybolanları
Kimse bulmak istemez
Kimse bilmek istemez
Baştan kaybedenleri
Kimse sormak istemez
Kimse bilmek istemez
Kimse bilmek istemez
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Yaralı bereli ellerin
Yumuk çekik gözlerin
Minik minik benlerin
Sen olduğun gibi
Sen olduğun gibi işte
Ölümcül yalanların
Etrafında kızların
Delik deşik surların
Sen olduğun gibi
Sen olduğun gibi işte
Kızgın değilim artık
İkimiz de alıştık
Ama unutmadım yazdım
Eski deftere, ben
Çocuk gibi hallerin
Acayip hayallerin
Kuyusunda geçmişin
Sen olduğun gibi
Sen olduğun gibi işte
Olduğun gibi işte
Kızgın değilim artık
İkimiz de alıştık
Ama unutmadım yazdım
Eski deftere
Ben olduğun gibi
Çocuk gibi hallerin
Acayip hayallerin
Kuyusunda geçmişin
Sen olduğun gibi
Sen olduğun gibi işte
Olduğun gibi işte
Ben olduğun gibi işte
Olduğun gibi işte
Sen olduğun gibi işte
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Kaç gündür hep evdeyim ooff sıkıldım yapayalnızım ooff
Hayırsız mı arkadaşlarım
Kaç gündür rahatsızım ooff
Tek başıma bunalmışım ooff bi kere bile çalmamış kapım
Keşke Tolga, Özlem gelse Ece, Uğur, Murat gelse
Sabaha kadar gülsek keşke
Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini
Herkes eve doluştu ooff gelen giden karıştı
Gitmiyolar tam on beş gün geçti
Ali bütün börekleri yedi
Özlem salonuma yerleşti, kedilerim evi terk etti
Nasıl misafir bunlar git demezsem gitmiyorlar
Hiç mi halden anlamıyorlar
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle
Çok özlettin kendini
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Canım abim vurma beni
Bu dünyadan alma beni
Dökülür mü kardeş kanı?
Bir karında yatmadık mı?
Bir anadan doğmadık mı?
Bir memeden doymadık mı? (Bir memeden)
Binbir yarayla tek bir kurşunla
Gitti gül dünya
Kim farkında kimin umrunda
Yandı bir dünya
Seni gönderene söyle
Köydeki büyük meclise
Söyle daha çocuk yaşta üstüme çıkan herife
Eğer böyle ölürsem iki elim yakanızda
Hayaletim gezer düşer peşinize
Binbir yarayla tek bir kurşunla
Gitti gül dünya
Kim farkında kimin umrunda
Yandı bir dünya
Binbir yarayla tek bir kurşunla
Gitti gül dünya
Kim farkında kimin umrunda
Söndü bir dünya
Binbir yarayla tek bir kurşunla
Gitti gül dünya
Kim farkında kimin umrunda
Yandı bir dünya
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Duydunuz mu neler olmuş
Tanıdınız mı meşhur olmuş
Çok sefilmiş, zengin olmuş
Bana ne
Marjinalmiş, artiz olmuş
O da bi' şey mi, star doğmuş
Orjinalmiş, kimden çalmış?
Bana ne
Boynuz altından bakan o gözleri kör olsun
Damat alana kaynana bedava, kahpelik de hediye olsun
Bana ne vergi şampiyonlarından, vergi kaçıranlardan haberim olsun
Kimin eli kimin cebinde, topuna lanet olsun
Playback artı bitch, eşittir hiçbirinde ses de yok
Görüntü çok rutin bi' klişe ne giyerse giysin hepsi bok
Kılıflarıyla kapalı gerçek üstü varlık
Spiker olmuş her denyo, savaşı gülerek sunmuş
Alkolikmiş, beter olmuş
Müptelaymış, ondan çökmüş
Karizmatikmiş, kilo almış
Bana ne
Duayenmiş, muayyen olmuş
Lezbiyenmiş, gelin olmuş
Sevgidenmiş, katil olmuş
Bana ne
Şöhret olana her bi' yol helal misali
Her bi' masala tıkadı kulağı yurdum insanı
Ve nette yapılan her geyik de karalamayla dolmuş, kal gelmiş hepsine
Buyrun türkçe dersine, lirikte taktik olmaz oğlum
Karizmatik bi' patron olmadan da yürüyoruz
Kraliyet Top10'larında her gün aynı şey ben görüyorum
Sen yolun başındasın, bense dönüyorum
Ek bi' sözlüğe gerek yok, ben kendimi biliyorum
Magazin her zaman bu muydu, yoksa sonradan mı döndü?
TV'deki zihniyet sapık mı, biz mi öyle gördük?
Aynil aradı ben de geldim, Ayben der ki: "Sen sefildin"
Senin için hazin bi' sondu, Ayben-Aylin ortak oldu
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Kaç gundur evdeyim kimseleri gormedim
Dedim kizim boyle olmaz bi hava almak lazim..
Goruştuğum tek insan bakkal çiraği ihsan
Dedi abla boyle olmaz bari çik dolaş biraz
Beyoğlu'na çiktim, çiktim da n'oldu..?
Ortalik mahşer yeri, cihangir pazar yeri..
Beyoğlu'nda gezdim, gezdim de n'oldu..?
İstiklal insan seli, beyoğlu kimin oglu..?
Yurumek çok zor oldu çaddeler erkek dolu
Bu saatte kizlar nerde, meçburen evlerinde
Tanidik birkaç kişi, iki uç beş konuştuk
Sarhoş muhabbeti onlar devam etti..
Beyoğlu'na çiktim, çiktim da n'oldu..?
Ortalik mahşer yeri, cihangir pazar yeri..
Beyoğlu'nda gezdim, gezdim de n'oldu..?
İstiklal insan seli, beyoğlu kimin oglu..?
Kimseye çaktırmadan, fazla oyalanmadan
Mümkünse kestirmeden eve dönmek lazım..
Kimseye bulaşmadan, ortalık karışmadan
Mümkünse görünmeden eve dönmek lazım
Eve donmek lazim
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