Aylin Aslım

Aşk Geri Gelir Ölümden sonra hayat var, gördüm Kaç kere öldüm Kalbini mi kırmış Kim kırmış Ne yapmışsa unut Geçmişi bırak yoluna bak Herşey yenilenir Hayat geri gelir Arkadaşlar geri gelir Aşk geri gelir Aşk geri gelir Ölümden sonra hayat var, gördüm Kaç kere öldüm Kalbini mi kırmış Kim kırmış Ne yapmışsa unut Geçmişi bırak yoluna bak Herşey yenilenir Hayat geri gelir Arkadaşlar geri gelir Aşk geri gelir Aşk geri gelir Hayat geri gelir Arkadaşlar geri gelir Aşk geri gelir

Sen Mi Bu köyden çıkış yok mu? Senden kurtuluş yok mu? Senden ve senin türünden? Başka bir hayat yok mu? Huzur istedik çok mu? Senden ve senin türünden? Gel, köşeleri tutmadan gel Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel Gel, bileğinin hakkıyla gel Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi beni durduracaksın? Tırnaklarımla kazdığım yoluma mı çıkacaksın? Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi beni yıldıracaksın? Bunca yıl kanımla doydun Canımı mı alacaksın? Meydan senin, madem sensin lider İki elim mızrak, iki göğsüm siper Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin Bu köyden çıkış yok mu? Senden kurtuluş yok mu? Senden ve senin türünden? Gel, köşeleri tutmadan gel Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel Gel, bileğinin hakkıyla gel Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi beni yıldıracaksın? Bunca yıl kanımla doydun Canımı mı alacaksın? Meydan senin, madem sensin lider İki elim mızrak, iki göğsüm siper Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin Meydan senin, madem sensin lider İki elim mızrak, iki göğsüm siper Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin Sırtımdan vurulursam, o namert sensin Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi beni öldüreceksin? Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi?

Kızlar Anlar Ne anladın Ne dinledin Ne söyledin Sen ne yaptın çocuk Ne anladın Ne dinledin Biz ne dedik Sen ne yaptın çocuk Misafirim olacaktın Öyle uzun kalmayacaktın Ateşimi alacaktın Korumu söndürmeyecektin Sevmeye söz verilir mi Verilince bozulur mu Bulduğun ilk çatlaktan Duman olup sızmayacaktın Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Yalan senin oyununmuş Oyun senin hayatınmış Derin amma kalınmış Her gemiye binilir mi Her türkü söylenir mi Bunu bütün kızlar anlar Yalanları dizmeyecektin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Yalan senin oyununmuş Oyun senin hayatınmış Derin amma kalınmış Her gemiye binilir mi Her türkü söylenir mi Bunu bütün kızlar anlar Yalanları dizmeyecektin

Hoşuna Gitmedi Mi-Kızkaçıran Onunla bir partide tanıştık Biraz hızlı kaynaştık Başında iyi anlaştık Cicim ayları çabuk geçti Bizimki acayipleşti Kızkaçıran Kıskanç oğlan Cebinde babasının parası Bir de anasının kuzusu Söyle bana bu neyin havası Onu giyme içini gösterir Bunu giyme kıçını gösterir Erkeklik tasladın ya İyi cesaret doğrusu Ben şarkılar söylerim Hem çalar hem oynarım Hayat benim hayatım Canım ister giyinirim Canım ister soyunurum Yoksa beğenmedin mi... N'oldu? Ben şarkılar söylerim Hem çalar hem oynarım Hayat benim hayatım Canım ister giyinirim Canım ister soyunurum Yoksa beğenmedin mi... N'oldu? Hoşuna gitmedi mi? Ben şarkılar söylerim Hem çalar hem oynarım Hayat benim hayatım Canım ister giyinirim Canım ister soyunurum Yoksa beğenmedin mi... N'oldu? Hoşuna gitmedi mi?

Güzel Gözlü Güzel Çocuk Güzel gözlü güzel çocuk Seni rüyamda gördüm Sonra birinden duydum Geri dönmüşsün Aradığını bulamamış Üzülmüşsün Sonra birinden duydum Beni sormuşsun Saçımı siyaha boyadım Fena olmadı Bence görsen beğenirsin Belki karşılaşırız aptal bir barda Belki de dönüp bakmazsın Hiç olur mu Hiç olur mu Olur mu Güzel gözlü çocuk Unuttun mu Sadece bi öpücükle Aşık olduğumu? Şimdi herşey yanmış kül olmuş Zamanımız yok Sen yanlız ben yanlız Olur mu? Kaç yıl önceydi Bize çarpan şey neydi Anlatmaya utanıcak kadar iyiydi Dudakların, parmakların Sonra karanlık bir sokakta bağırdım sana Bence tam bir korkaksın Hiç olur mu? Hiç olur mu? Olur mu? Güzel gözlü çocuk Unuttun mu Sadece bi öpücükle Aşık olduğumu? Şimdi herşey yanmış kül olmuş Zamanımız yok Sen yanlız ben yanlız Olur mu? Güzel gözlü çocuk Unuttun mu Sadece bi öpücükle Aşık olduğumu? Şimdi herşey yanmış kül olmuş Zamanımız yok Sen yanlız ben yanlız Olur mu?

İçtim İçtim İçtim içtim keyiflendim Canıma değsin İçtim içtim şereflendim İçtim içtim zehirlendim Annem affetsin Kadehlerde temizlendim İçtim içtim yuvarlandım Akabinde toparlandım Dostu düşmanı öğrendim İçtim içtim rezil oldum Beyoğlu'na vezir oldum Her belaya hazır oldum Ayaklar havada kanatlar yerde Düz yürümek çok zor yine Vay Bayanlar baylar Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar Vay vay Bayanlar baylar Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler İçtim içtim çok çok kızdım Kim bilir nerde gezdim Bembeyaz karda sızdım İçtim içtim bir kız gördüm Güzel yandı çabuk söndü Bildiği bir sır mı vardı İçtim içtim kabul ettim Ben biraz ayıp ettim Ağzım pis kalbim temiz İçtim içtim güzelleştim Ben bir köprüden geçtim Ayaklar havada kanatlar yerde Düz yürümek çok zor yine Vay Bayanlar baylar Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar Vay vay Bayanlar baylar Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler Vay Bayanlar baylar Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar Vay vay Bayanlar baylar Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler

K.A.L.P. Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa Hiçbir ilaç yaramaz işe Maç yaparlar içinde İnler cinler çift kale Eko yapar göğsümde Uyutmaz bütün gece Kutuplar kadar ıssız Eskimolar gibi yanlız Marmara kadar tutsak Şu boğazı bi' geçsek Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa Hiçbir ilaç yaşamaz işe O da ister aşık olsun El üstünde tutulsun Yaz olsun, güneş olsun Dokuz sekizlik vursun Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa K kömürden kara A hepsi aynada L laflarım boşa P ben paramparça K kömürden kara A hepsi aynada L laflarım boşa P ben paramparça Hiçbir ilaç yaramaz işe