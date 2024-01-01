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7/24 Dinle Aşknağmeleri

Aşknağmeleri Şarkı Sözleri

Aylin Aslım Aşknağmeleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım Aşknağmeleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşknağmeleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aylin Aslım

Aylin Aslım

Aşknağmeleri

  • Bir Çocuk Sevdim

  • Karagün

  • Ah Ne Üzüldüm

  • Aşknağmeleri

  • Suç Bende

  • Hoşçakal

  • Hey Onbeşli

  • Sallandım

  • Hoşçakal (Akustik)

  • Aşknağmeleri (Akustik)

  • Ah Ne Üzüldüm (Akustik)

  • Suç Bende (Remix)

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