Zaman geçer Bir şeyler değişir Ama aynı kalır ismin Aynı atar kalbin Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Sonsuza eskiden Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Önceydi her şeyden Zaman geçer Hayaller değişir Ama aynı kalır sesin Ve en sevdiklerin Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Sonsuza eskiden Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Önceydi her şeyden Böyle kalsın istersen Tadım damağımda Dolaşsın adım Hep dudağımda Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Sonsuza eskiden Orda bir yer var Mutluyuz bi sen bi ben Orda bir aşk var Önceydi her şeyden