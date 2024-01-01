Aylin Aslım

Birgün Bir gün burdan gidersem Hiç kimse bilsin istemem Kalbim Kaybolmuş bir gemi Hiç kimse bulsun istemem Benim derdim bana yeter Yalnız gelen yalnız gider. Bir gün seni affedersem Hiç kimse duysun istemem! Sevgilim Nerde büyük aşkın Çoktan vazgeçtim istemem. Benim derdim bana yeter Yalnız gelen yalnız gider.

Bilirkişi Neden geçersin hep uzaktan Bizim ki can değil mi? Bıktık kapıda nöbetten İçimiz şişti! *** Hayranınız ufaktan Hepimiz çok beğendik Ölüyoruz meraktan Bu kimin nesi? *** Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hey bayım bak burdayız Daha ölmedik ayaktayız Farkedeceksen acilen Bayılayım şurda! *** Hayranınız ufaktan Hepimiz çok beğendik Ölüyoruz meraktan Bu kimin nesi? *** Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden Eyvah yanarım valla gönlümde tüttün şimdiden Eyvah ipleri saldım elimden *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim *** Bilirkişi benim Seni inceledim Şahaneden bir adım öndesin *** Hadi dans edelim Tut elimi gidelim Tipe bak valla yerim

Gelsin Öpsün Kalbimi Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı Ellerin ısıtsın yanağımı Hani bi' film izlemiştik ya Mutlu sonlu, aşklı meşkli Öyle geçirelim bu kışı *** Âşık mıdır aşkın tek zanlısı? Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı? Hani o gün buluştuk ya Siyah bi' beren vardı Gittim aldım aynısını *** Hadi yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Hava buz, üşüdüm, aç kapıyı Ellerin ısıtsın yanağımı Hani bi' film izlemiştik ya Mutlu sonlu, aşklı meşkli Öyle geçirelim bu kışı *** Âşık mıdır aşkın tek zanlısı? Suçlu günah mı, yoksa günahkâr mı? Hani o gün buluştuk ya Siyah bi' beren vardı Gittim aldım aynısını *** Hadi yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki? *** Yolla, yolla kalbini Gelsin öpsün kalbimi Daha yaklaş, evet, biraz cesaret Bu bizde var elbet, bilmiyoruz mu ki?

Yetmedi Mi Dağıttım or'da bur'da anıları elimde, sağlar kaldı Var gücümle son kez sana seslendim yarım ağız, bir ah çıktı *** Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda *** Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi? Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş Çektiklerim, yetmedi mi? *** Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi? Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş Çektiklerim, yetmedi mi? *** Mevsimi geldi döktüm yapraklarımı benim de, rengim sarı Ağır geldi katamadım yanıma anıları, eski zamanları *** Sen uykudayken aaah, ben çoktan yenildim bi' savaşta Sen uykudayken aaah, çamur lekesi sağımda solumda *** Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi? Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş Çektiklerim, yetmedi mi? *** Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi? Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş Çektiklerim, yetmedi mi? (aaah, aaah, aaah, aaah, aaah, aaah) *** Aldığın, verdiğin, hesapların bitmedi mi? Bura ne düğün ne yas, ölüyorum yavaş yavaş Çektiklerim, yetmedi mi?