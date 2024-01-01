Aylin Aslım

Dalgalar Şarkı Sözleri
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Dünyanın bir ucunda, uçurumun başında
Altımdaki deniz arkadaşım gibi
Duymaz yıldızlar, sırtımdaki rüzgâr
Sanki ismini fısıldadı gibi
Durdum suya baktım
Gözümü kapattım
Kendimi bıraktım
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Evvel zaman içinde, sevdiğim bu şehirde
Sevdiğim her şey kaybolmuş gibi
Ölüm çok zamansızmış, alışmak imkansızmış
Yalnız aşk kurtarır beni
Durdum suya baktım
Gözümü kapattım
Kendimi bıraktım
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni