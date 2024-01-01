Aylin Aslım

Dünyanın bir ucunda, uçurumun başında Altımdaki deniz arkadaşım gibi Duymaz yıldızlar, sırtımdaki rüzgâr Sanki ismini fısıldadı gibi Durdum suya baktım Gözümü kapattım Kendimi bıraktım Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Evvel zaman içinde, sevdiğim bu şehirde Sevdiğim her şey kaybolmuş gibi Ölüm çok zamansızmış, alışmak imkansızmış Yalnız aşk kurtarır beni Durdum suya baktım Gözümü kapattım Kendimi bıraktım Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni