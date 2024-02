Aylin Aslım

Duydunuz mu neler olmuş Tanıdınız mı meşhur olmuş Çok sefilmiş, zengin olmuş Bana ne Marjinalmiş, artiz olmuş O da bi' şey mi, star doğmuş Orjinalmiş, kimden çalmış? Bana ne Boynuz altından bakan o gözleri kör olsun Damat alana kaynana bedava, kahpelik de hediye olsun Bana ne vergi şampiyonlarından, vergi kaçıranlardan haberim olsun Kimin eli kimin cebinde, topuna lanet olsun Playback artı bitch, eşittir hiçbirinde ses de yok Görüntü çok rutin bi' klişe ne giyerse giysin hepsi bok Kılıflarıyla kapalı gerçek üstü varlık Spiker olmuş her denyo, savaşı gülerek sunmuş Alkolikmiş, beter olmuş Müptelaymış, ondan çökmüş Karizmatikmiş, kilo almış Bana ne Duayenmiş, muayyen olmuş Lezbiyenmiş, gelin olmuş Sevgidenmiş, katil olmuş Bana ne Şöhret olana her bi' yol helal misali Her bi' masala tıkadı kulağı yurdum insanı Ve nette yapılan her geyik de karalamayla dolmuş, kal gelmiş hepsine Buyrun türkçe dersine, lirikte taktik olmaz oğlum Karizmatik bi' patron olmadan da yürüyoruz Kraliyet Top10'larında her gün aynı şey ben görüyorum Sen yolun başındasın, bense dönüyorum Ek bi' sözlüğe gerek yok, ben kendimi biliyorum Magazin her zaman bu muydu, yoksa sonradan mı döndü? TV'deki zihniyet sapık mı, biz mi öyle gördük? Aynil aradı ben de geldim, Ayben der ki: "Sen sefildin" Senin için hazin bi' sondu, Ayben-Aylin ortak oldu