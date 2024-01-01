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Gülyabani Şarkı Sözleri

Aylin Aslım Gülyabani şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım Gülyabani şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülyabani sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aylin Aslım

Aylin Aslım

Gülyabani

  • Gelinlik Sarhoşluğu

  • Gülyabani

  • Ben Kalender Meşrebim

  • Böyledir Bu İşler

  • Kayıp Kızlar

  • Sokak İnsanları

  • Olduğun Gibi

  • Hadi Buyur

  • Gül Dünya

  • Ahh

  • Beyoğlu Kimin Oğlu

  • Sokak İnsanları

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