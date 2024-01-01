Aylin Aslım

Gelinlik Sarhoşluğu Duydunuz mu neler olmuş Tanıdınız mı meşhur olmuş Çok sefilmiş, zengin olmuş Bana ne Marjinalmiş, artiz olmuş O da bi' şey mi, star doğmuş Orjinalmiş, kimden çalmış? Bana ne Boynuz altından bakan o gözleri kör olsun Damat alana kaynana bedava, kahpelik de hediye olsun Bana ne vergi şampiyonlarından, vergi kaçıranlardan haberim olsun Kimin eli kimin cebinde, topuna lanet olsun Playback artı bitch, eşittir hiçbirinde ses de yok Görüntü çok rutin bi' klişe ne giyerse giysin hepsi bok Kılıflarıyla kapalı gerçek üstü varlık Spiker olmuş her denyo, savaşı gülerek sunmuş Alkolikmiş, beter olmuş Müptelaymış, ondan çökmüş Karizmatikmiş, kilo almış Bana ne Duayenmiş, muayyen olmuş Lezbiyenmiş, gelin olmuş Sevgidenmiş, katil olmuş Bana ne Şöhret olana her bi' yol helal misali Her bi' masala tıkadı kulağı yurdum insanı Ve nette yapılan her geyik de karalamayla dolmuş, kal gelmiş hepsine Buyrun türkçe dersine, lirikte taktik olmaz oğlum Karizmatik bi' patron olmadan da yürüyoruz Kraliyet Top10'larında her gün aynı şey ben görüyorum Sen yolun başındasın, bense dönüyorum Ek bi' sözlüğe gerek yok, ben kendimi biliyorum Magazin her zaman bu muydu, yoksa sonradan mı döndü? TV'deki zihniyet sapık mı, biz mi öyle gördük? Aynil aradı ben de geldim, Ayben der ki: "Sen sefildin" Senin için hazin bi' sondu, Ayben-Aylin ortak oldu

Gülyabani Beni artık yormayın daha fazla sormayın Vardır elbet bildiğim boşuna uğraşmayın Biraz sinirliymişim bişey beğenmezmişim Evden hiç çıkmazmışım iki laf etmezmişim Çünkü Gülyabaniyim ben çok yabaniyim ben Girerim rüyanıza hepinizi yerim ben Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben Girerim rüyalara hepinizi yerim ben Doğduğum günden beri Mecburen Içerdeyim En doğrusu böylesi dışarı çağırmayın Biraz kibirliymişim bi selam vermezmişim Biraz acayipmişim galiba deliymişim Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben Girerim rüyanıza hepinizi yerim ben Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben Girerim rüyalara hepinizi yerim ben Gülyabaniyim ben pek yabaniyim ben Hepinizi yerim ben Gülyabaniyim ben çok yabaniyim ben Hepinizi

Ben Kalender Meşrebim Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun Kaşı gözü kara olursa olsun Yanağında bir beni mutlaka olsun Kaşı gözü kara olursa olsun Yanağında bir beni mutlaka olsun Endamı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun Endamı şanlı, sohbeti tatlı, biraz da şahin olsun Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın Olursa böylesi, böylesi olsun Yan bakışı yaksın cilvesi yıksın Olursa böylesi, böylesi olsun Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da tombul olsun Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da tombul olsun Ben kalender meşrebim Güzel çirkin aramam Ben kalender meşrebim Biraz da şahin olsun

Böyledir Bu İşler Kız çok güzeldi Beyaz ten,yeşil gözler Kız çok iyiydi Bir erkek daha ne ister? Herşeyi ister Hepsini ister... Çocuk çok zekiydi Parlak,sivri dişler İsmin ne güzel senin Tanışsak,olsak beraber. Artık herşeyim senin Hepsini al al al İsmimi,resmimi hepsini Al al al... Artık herşeyim benim Hepsini ver ver ver İsmimi,resmimi hepsini Gelmişle geçmişimi... Çocuk aç gözlüydü Tatlı,güzel sözler... ... Bahçen ne güzel senin Yaz kış açan güller Tatlı güzel sözler... ... Kız bembeyazdı Beyaz,boş bir sayfa Dedi böyledir bu işler Sana iyi günler!...

Kayıp Kızlar Her günün akşamı koyu karanlığın intikamı Bir kapı arkasında şeytanlar hayaletler Yatağının tam altında canavarlar onu bekler Herkes derin uykudayken alırlar götürürler Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar Herkes derin uykudayken yerler kemirirler Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar Büyükler buna inanmaz ki Böyle şeyler söylenmez ki Yorganın altında kan ter içinde ışıklar sönünce Bildiği duaları okur teker teker sessizce Herkes derin uykudayken alırlar götürürler Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar Herkes derin uykudayken yerler kemirirler Kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kızlar

Sokak İnsanları Akşam karanlık bir yolda Bir sersem sarhoş yatmiş kalmış Akşam yağmurun altında Güzel genç bi kız sızmış kalmış Şaraptan kefen giymiş İyice ıslanmış, iyice ıslanmış Sokak insanları Kimse gormek Kimse duymak istemez Baştan kaybolanları Kimse bulmak istemez Kimse bilmek istemez Akşam zamansız bir anda Hayatlar durmuş herkes susmuş Sessiz yalnız saatlerde Çocuklar varmış kimden kaçmış Birisi yarın olmuş Biri dünden kalmış Bugünden çalmış Sokak insanları Kimse gormek istemez Kimse duymak istemez Baştan kaybedenleri Kimse sormak istemez Kimse bilmek istemez Sokak insanları Kimse gormek istemez Kimse duymak istemez Baştan kaybolanları Kimse bulmak istemez Kimse bilmek istemez Baştan kaybedenleri Kimse sormak istemez Kimse bilmek istemez Kimse bilmek istemez

Olduğun Gibi Yaralı bereli ellerin Yumuk çekik gözlerin Minik minik benlerin Sen olduğun gibi Sen olduğun gibi işte Ölümcül yalanların Etrafında kızların Delik deşik surların Sen olduğun gibi Sen olduğun gibi işte Kızgın değilim artık İkimiz de alıştık Ama unutmadım yazdım Eski deftere, ben Çocuk gibi hallerin Acayip hayallerin Kuyusunda geçmişin Sen olduğun gibi Sen olduğun gibi işte Olduğun gibi işte Kızgın değilim artık İkimiz de alıştık Ama unutmadım yazdım Eski deftere Ben olduğun gibi Çocuk gibi hallerin Acayip hayallerin Kuyusunda geçmişin Sen olduğun gibi Sen olduğun gibi işte Olduğun gibi işte Ben olduğun gibi işte Olduğun gibi işte Sen olduğun gibi işte

Hadi Buyur Kaç gündür hep evdeyim ooff sıkıldım yapayalnızım ooff Hayırsız mı arkadaşlarım Kaç gündür rahatsızım ooff Tek başıma bunalmışım ooff bi kere bile çalmamış kapım Keşke Tolga, Özlem gelse Ece, Uğur, Murat gelse Sabaha kadar gülsek keşke Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini Herkes eve doluştu ooff gelen giden karıştı Gitmiyolar tam on beş gün geçti Ali bütün börekleri yedi Özlem salonuma yerleşti, kedilerim evi terk etti Nasıl misafir bunlar git demezsem gitmiyorlar Hiç mi halden anlamıyorlar Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle Çok özlettin kendini

Gül Dünya Canım abim vurma beni Bu dünyadan alma beni Dökülür mü kardeş kanı? Bir karında yatmadık mı? Bir anadan doğmadık mı? Bir memeden doymadık mı? (Bir memeden) Binbir yarayla tek bir kurşunla Gitti gül dünya Kim farkında kimin umrunda Yandı bir dünya Seni gönderene söyle Köydeki büyük meclise Söyle daha çocuk yaşta üstüme çıkan herife Eğer böyle ölürsem iki elim yakanızda Hayaletim gezer düşer peşinize Binbir yarayla tek bir kurşunla Gitti gül dünya Kim farkında kimin umrunda Yandı bir dünya Binbir yarayla tek bir kurşunla Gitti gül dünya Kim farkında kimin umrunda Söndü bir dünya Binbir yarayla tek bir kurşunla Gitti gül dünya Kim farkında kimin umrunda Yandı bir dünya

Ahh Bak yine burdayım Sana nazır is kokulu göğsümle Yanındayım Bak karşındayım Bu dudaktan son defa öptüm Farkındayım Ahh bu tenin altında Açılmış yaralarla Giden bir can aslında Ahh yine son kurşunla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında Bir dala uzandım İstemeye utandım Yine de benimsin sandım Şaraplar yetmez Sabahlar olmaz Ah'ım tenim değil yanında kalmaz Ahh bu tenin altında Açılmış yaralarla Giden bir can aslında Ahh yine son kurşunla Vurulmuş kanatlarla Düşen bir can aslında