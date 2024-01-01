İste Şarkı Sözleri
Aylin Aslım İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaç gündür hep evdeyim ooff sıkıldım yapayalnızım ooff
Hayırsız mı arkadaşlarım
Kaç gündür rahatsızım ooff
Tek başıma bunalmışım ooff bi kere bile çalmamış kapım
Keşke Tolga, Özlem gelse Ece, Uğur, Murat gelse
Sabaha kadar gülsek keşke
Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini
Herkes eve doluştu ooff gelen giden karıştı
Gitmiyolar tam on beş gün geçti
Ali bütün börekleri yedi
Özlem salonuma yerleşti, kedilerim evi terk etti
Nasıl misafir bunlar git demezsem gitmiyorlar
Hiç mi halden anlamıyorlar
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin
Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini
Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle
Çok özlettin kendini
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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