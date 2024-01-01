Aylin Aslım

Hadi Buyur Kaç gündür hep evdeyim ooff sıkıldım yapayalnızım ooff Hayırsız mı arkadaşlarım Kaç gündür rahatsızım ooff Tek başıma bunalmışım ooff bi kere bile çalmamış kapım Keşke Tolga, Özlem gelse Ece, Uğur, Murat gelse Sabaha kadar gülsek keşke Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım, hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım, hoş geldin çok özlettin kendini Herkes eve doluştu ooff gelen giden karıştı Gitmiyolar tam on beş gün geçti Ali bütün börekleri yedi Özlem salonuma yerleşti, kedilerim evi terk etti Nasıl misafir bunlar git demezsem gitmiyorlar Hiç mi halden anlamıyorlar Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle nerelerdeydin Hadi buyur bakalım hoş geldin çok özlettin kendini Hadi buyur bakalım hoş geldin otur şöyle Çok özlettin kendini

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)