Canını Seven Kaçsın Şarkı Sözleri
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Aylin Aslım
Canını Seven Kaçsın
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İçtim içtim keyiflendim
Canıma değsin
İçtim içtim şereflendim
İçtim içtim zehirlendim
Annem affetsin
Kadehlerde temizlendim
İçtim içtim yuvarlandım
Akabinde toparlandım
Dostu düşmanı öğrendim
İçtim içtim rezil oldum
Beyoğlu'na vezir oldum
Her belaya hazır oldum
Ayaklar havada kanatlar yerde
Düz yürümek çok zor yine
Vay
Bayanlar baylar
Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar
Vay vay
Bayanlar baylar
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
İçtim içtim çok çok kızdım
Kim bilir nerde gezdim
Bembeyaz karda sızdım
İçtim içtim bir kız gördüm
Güzel yandı çabuk söndü
Bildiği bir sır mı vardı
İçtim içtim kabul ettim
Ben biraz ayıp ettim
Ağzım pis kalbim temiz
İçtim içtim güzelleştim
Ben bir köprüden geçtim
Ayaklar havada kanatlar yerde
Düz yürümek çok zor yine
Vay
Bayanlar baylar
Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar
Vay vay
Bayanlar baylar
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
Vay
Bayanlar baylar
Biz yüksekten düşerken seyre dalanlar
Vay vay
Bayanlar baylar
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
Kızlara yakışır mı hiç böyle şeyler
-
Bu köyden çıkış yok mu?
Senden kurtuluş yok mu?
Senden ve senin türünden?
Başka bir hayat yok mu?
Huzur istedik çok mu?
Senden ve senin türünden?
Gel, köşeleri tutmadan gel
Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
Gel, bileğinin hakkıyla gel
Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni durduracaksın?
Tırnaklarımla kazdığım yoluma mı çıkacaksın?
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni yıldıracaksın?
Bunca yıl kanımla doydun
Canımı mı alacaksın?
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin
Bu köyden çıkış yok mu?
Senden kurtuluş yok mu?
Senden ve senin türünden?
Gel, köşeleri tutmadan gel
Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
Gel, bileğinin hakkıyla gel
Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni yıldıracaksın?
Bunca yıl kanımla doydun
Canımı mı alacaksın?
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o namert sensin
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi? Sen mi?
Sen mi? Sen mi?
-
Ne anladın
Ne dinledin
Ne söyledin
Sen ne yaptın çocuk
Ne anladın
Ne dinledin
Biz ne dedik
Sen ne yaptın çocuk
Misafirim olacaktın
Öyle uzun kalmayacaktın
Ateşimi alacaktın
Korumu söndürmeyecektin
Sevmeye söz verilir mi
Verilince bozulur mu
Bulduğun ilk çatlaktan
Duman olup sızmayacaktın
Gölgen bile değmesin
Ruhum zehirlenmesin
Gölgen bile değmesin
Ruhum zehirlenmesin
Yalan senin oyununmuş
Oyun senin hayatınmış
Derin amma kalınmış
Her gemiye binilir mi
Her türkü söylenir mi
Bunu bütün kızlar anlar
Yalanları dizmeyecektin
Gölgen bile değmesin
Ruhum zehirlenmesin
Gölgen bile değmesin
Ruhum zehirlenmesin
Yalan senin oyununmuş
Oyun senin hayatınmış
Derin amma kalınmış
Her gemiye binilir mi
Her türkü söylenir mi
Bunu bütün kızlar anlar
Yalanları dizmeyecektin
-
Onunla bir partide tanıştık
Biraz hızlı kaynaştık
Başında iyi anlaştık
Cicim ayları çabuk geçti
Bizimki acayipleşti
Kızkaçıran
Kıskanç oğlan
Cebinde babasının parası
Bir de anasının kuzusu
Söyle bana bu neyin havası
Onu giyme içini gösterir
Bunu giyme kıçını gösterir
Erkeklik tasladın ya
İyi cesaret doğrusu
Ben şarkılar söylerim
Hem çalar hem oynarım
Hayat benim hayatım
Canım ister giyinirim
Canım ister soyunurum
Yoksa beğenmedin mi...
N'oldu?
Ben şarkılar söylerim
Hem çalar hem oynarım
Hayat benim hayatım
Canım ister giyinirim
Canım ister soyunurum
Yoksa beğenmedin mi...
N'oldu?
Hoşuna gitmedi mi?
Ben şarkılar söylerim
Hem çalar hem oynarım
Hayat benim hayatım
Canım ister giyinirim
Canım ister soyunurum
Yoksa beğenmedin mi...
N'oldu?
Hoşuna gitmedi mi?
-
Güzel gözlü güzel çocuk
Seni rüyamda gördüm
Sonra birinden duydum
Geri dönmüşsün
Aradığını bulamamış
Üzülmüşsün
Sonra birinden duydum
Beni sormuşsun
Saçımı siyaha boyadım
Fena olmadı
Bence görsen beğenirsin
Belki karşılaşırız aptal bir barda
Belki de dönüp bakmazsın
Hiç olur mu
Hiç olur mu
Olur mu
Güzel gözlü çocuk
Unuttun mu
Sadece bi öpücükle
Aşık olduğumu?
Şimdi herşey yanmış kül olmuş
Zamanımız yok
Sen yanlız ben yanlız
Olur mu?
Kaç yıl önceydi
Bize çarpan şey neydi
Anlatmaya utanıcak kadar iyiydi
Dudakların, parmakların
Sonra karanlık bir sokakta bağırdım sana
Bence tam bir korkaksın
Hiç olur mu?
Hiç olur mu?
Olur mu?
Güzel gözlü çocuk
Unuttun mu
Sadece bi öpücükle
Aşık olduğumu?
Şimdi herşey yanmış kül olmuş
Zamanımız yok
Sen yanlız ben yanlız
Olur mu?
Güzel gözlü çocuk
Unuttun mu
Sadece bi öpücükle
Aşık olduğumu?
Şimdi herşey yanmış kül olmuş
Zamanımız yok
Sen yanlız ben yanlız
Olur mu?
-
Ölümden sonra hayat var, gördüm
Kaç kere öldüm
Kalbini mi kırmış
Kim kırmış
Ne yapmışsa unut
Geçmişi bırak yoluna bak
Herşey yenilenir
Hayat geri gelir
Arkadaşlar geri gelir
Aşk geri gelir
Aşk geri gelir
Ölümden sonra hayat var, gördüm
Kaç kere öldüm
Kalbini mi kırmış
Kim kırmış
Ne yapmışsa unut
Geçmişi bırak yoluna bak
Herşey yenilenir
Hayat geri gelir
Arkadaşlar geri gelir
Aşk geri gelir
Aşk geri gelir
Hayat geri gelir
Arkadaşlar geri gelir
Aşk geri gelir
-
Kalbim atıyo' ama boşa
Fark eder miyim dursa?
Kalbim atıyo' ama boşa
Hiçbir ilaç yaramaz işe
Maç yaparlar içinde
İnler cinler çift kale
Eko yapar göğsümde
Uyutmaz bütün gece
Kutuplar kadar ıssız
Eskimolar gibi yanlız
Marmara kadar tutsak
Şu boğazı bi' geçsek
Kalbim atıyo' ama boşa
Fark eder miyim dursa?
Kalbim atıyo' ama boşa
Hiçbir ilaç yaşamaz işe
O da ister aşık olsun
El üstünde tutulsun
Yaz olsun, güneş olsun
Dokuz sekizlik vursun
Kalbim atıyo' ama boşa
Fark eder miyim dursa?
Kalbim atıyo' ama boşa
K kömürden kara
A hepsi aynada
L laflarım boşa
P ben paramparça
K kömürden kara
A hepsi aynada
L laflarım boşa
P ben paramparça
Hiçbir ilaç yaramaz işe
-
Güzel Günler Bizi Bekler
Sadece Inan Yeter
İnan
İçimde Güzel Bir His Var
Kelebekler Martılar Filan
Hayat Rengini Buldu
Beklediğime Değdi
Ne Güzel Oldu
Herşey Böyle Iyiyken
Korkarım Nazar Değer Aman
İlk Kez Çarpılmış Gibi
Umutluyum Şu Hain Dünyadan
Hayat Rengini Buldu
Beklediğime Değdi
Ne Güzel Oldu
Sen En Güzel Halinle Gel
Gerçekleşmemiş Hayalinle Gel
Gel Güneşli Bir Günle Gel
Elinde Çocukluk Bir Resminle Gel
Hayat Rengini Buldu
Beklediğime Değdi
Ne Güzel Oldu