Aylin Aslım

K.A.L.P. Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa Hiçbir ilaç yaramaz işe Maç yaparlar içinde İnler cinler çift kale Eko yapar göğsümde Uyutmaz bütün gece Kutuplar kadar ıssız Eskimolar gibi yanlız Marmara kadar tutsak Şu boğazı bi' geçsek Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa Hiçbir ilaç yaşamaz işe O da ister aşık olsun El üstünde tutulsun Yaz olsun, güneş olsun Dokuz sekizlik vursun Kalbim atıyo' ama boşa Fark eder miyim dursa? Kalbim atıyo' ama boşa K kömürden kara A hepsi aynada L laflarım boşa P ben paramparça K kömürden kara A hepsi aynada L laflarım boşa P ben paramparça Hiçbir ilaç yaramaz işe

Hayalet Sevgilim (Akustik) Ceza mı bu Çektiğim çile mi Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi? Bir küçük kar tanesi gibiyim Avucunda eriyen dön bebeğim Gözyaşlarını görürsem Erir kanatlarım Uçamam rüyalarında yanına Sonsuzluk senle başladı O küçük dünyamda Unutma gittiğinde yarım kaldım Çöllerdeyim yanıyorum Kutuptayım üşüyorum Ceza benim çekiyorum ne olur dön Uzanıyorum tutamıyorum Özlüyorum ağlıyorum Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön Sevmesen de beni özledim sesini Git desem de yine gitmesen Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi? Haram mısın bana bi' bilsem Sevmesen de beni özledim sesini Git desem de yine gitmesen Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi? Haram mısın bana bi' bilsem Bebeğim benim, hayalet sevgilim Bebeğim benim, hayalet sevgilim Hayalet sevgilim Çöllerdeyim yanıyorum Kutuptayım üşüyorum Ceza benim çekiyorum ne olur dön Uzanıyorum tutamıyorum Özlüyorum ağlıyorum Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön Sevmesen de beni özledim sesini Git desem de yine gitmesen Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi? Haram mısın bana bi' bilsem Sevmesen de beni özledim sesini Git desem de yine gitmesen Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi? Haram mısın bana bi' bilsem Bebeğim benim hayalet sevgilim Bebeğim benim hayalet sevgilim Hayalet sevgilim Hayalet sevgilim

İtiraf Bir gün dönüpte baktığında Beni bulamazsın yanında Hatıralarla boğuştuğunda Yollar girmiş olur aramıza *** Gözyaşlarım kurudu Verdiğin çiçekler gibi Ağladığım geceler Karanlık geçmişim şimdi *** Hani nerde verdiğin sözler Hani nerde kaldı sıcak gülüşler Ellerim üşüdü ellerini ver Ne olur anla beni, dön gel

Seninle Olmak (Hasret) Yaptığım yırtılmış bir hayatı yapıştırmaya çalışmak Paramparça olmuş bir düzenin çırpınışlarını durdurmak "Kırılan aynalar mı yoksa uğursuz olan kalbim mi?" diyorlar Sessiz çığlıklar, kırık dökük parçalar anlatıyor mu sana? Çölde bir kum tanesi olmak var Denizden bir dalga Yağmurun bir damlası olmak var Ama istediğim seninle olmak Çölde bir kum tanesi olmak var Denizden bir dalga Yağmurun bir damlası olmak var Ama istediğim seninle olmak Korktuğum yitirmek değil ki vazgeçememekti Belki de istediğim tek bir renkti ama siyah değildi Şimdi uzaklarda kaldı beklediklerim Çok mu fazlaydı senden istediklerim? Çölde bir kum tanesi olmak var Denizden bir dalga Yağmurun bir damlası olmak var Ama istediğim seninle olmak Çölde bir kum tanesi olmak var Denizden bir dalga Yağmurun bir damlası olmak var Ama istediğim seninle olmak Seninle olmak Seninle olmak

İmkansızdı Sevdik İçindeydi O derin kuyunun Çırpındıkça karanlıkta kayboldun *** Seni Kurtarmak isterken O derin denizimde yok oldun *** Şimdi bak aynaya Karşımdaki sen misin ağlayan? Seni hapsettim içime Uçamadın, kaçamadın, parçalandın *** Son sirendi kaçan, son kuşlardı uçan Ölümüne bencildik, ölümüne sefil İmkansızdı sevdik, bir yer aradık yetik Hâlbuki bilemedik, biten bizdik *** Söyleyemedim gerçeği Ölumüne sevdiğimi Elimde bedenimin külleri Ruhum ebediyen gizli *** Beni sevme diye Yalvardım gözlerine Dinletemedim kalbine Susabildim sadece

Hayal Kurmak Bedava Güneş uyandırdı beni bu sabah Hâlâ karanlıktı, hâlâ soğuktu kalbim Aynalar küsmüş bana yine, ellerim soğuk Ağlıyorum, gözümde kanlar Duy sesimi, gör artık hâlimi, dön bana *** "Hayal kurmak bedava", demiştik hani Hayallerim var şimdi Bir gün güneş doğmayacak Yıldızlar benim olacak O zaman anlayacaksın değerimi İş işten geçmiş olacak *** Artık ne gözlerim ne gülüşüm Ne ellerim ne de kalbim senin Artık hepsi benim, yalnız benim, işte benim Gerçek benim, işte benim, yalnız benim Karşındaki benim Ağlayan benim, özleyen benim, bekleyen benim *** Artık ne gözlerim ne gülüşüm Ne ellerim ne de kalbim senin Artık hepsi benim, yalnız benim, işte benim Gerçek benim, işte benim, yalnız benim Karşındaki benim Ağlayan benim, özleyen benim, bekleyen benim

İstanbul Ağlardı Önce büyük yeminleri öldürdük Yalanlarımızı söndürdük topraklarla Yaralarımızı karanlıklarla örttük Göç ettirdik gizli yağmurlarla Evcil oyunlar oynadık Fotoğrafları aşk yok olsun diye yırttın Adı bende gizliydi gözlerinin Giderken onları da kanattın İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil Yalan söyledim, yalan söyledim İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil Yalan söyledim, yalan söyledim Yalan söyledim Önce büyük yeminleri öldürdük Yalanlarımızı söndürdük topraklarla Yaralarımızı karanlıklarla örttük Göç ettirdik gizli yağmurlarla Evcil oyunlar oynadık Fotoğrafları aşk yok olsun diye yırttın Adı bende gizliydi gözlerinin Giderken onları da kanattın İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil Yalan söyledim, yalan söyledim İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil Yalan söyledim, yalan söyledim Yalan söyledim

Beyaz Yalan Ne sandın yar seni özleyeceğimi mi? Sensizken üzülüp seni bekleyeceğimi mi? Ağlarken yanımda isteyeceğimi mi? Pişman olupta sana geri döneceğimi mi? *** Demek ki sende bekleyeceksin benim gibi, Çok özleyeceksin sesimi, Görmek için gözlerimi daha çok beklersin, Daha çok beklersin... *** Korkmuyorum yalnız kalmaktan, Karanlıktan, yağan yağmurdan, Sensizlikten esir kalmaktan, Nerdesin? Gelirmisin? Nerdesin? Gelirmisin? Diyeceksin... *** Sende bekleyeceksin benim gibi Çok özleyeceksin sesimi, Görmek için gözlerimi daha çok beklersin, Daha çok beklersin... *** Korkmuyorum yalnız kalmaktan, Karanlıktan, yağan yağmurdan, Sensizlikten esir kalmaktan, Nerdesin? Gelirmisin? Nerdesin? Gelirmisin? Diyeceksin... *** Sende bekleyeceksin benim gibi Çok özleyeceksin sesimi, Görmek için gözlerimi daha çok beklersin, Daha çok beklersin...

Ne Olur Anla Hani sen hep yanımda olacaktın? Hani ellerimi bırakmayacaktın? Hani hep yanımda kalacaktın? Bıraktın, sen şimdi yalnız kalacaksın Kara toprak gibi Gökte yıldızlar gibi Annemin sıcak kucağı gibi Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi İhtiyacım var sana Ne olur anla beni Kara toprak gibi Gökte yıldızlar gibi Annemin sıcak kucağı gibi Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi İhtiyacım var sana Ne olur anla beni Ağlamaktan kurudu gözyaşlarım Yine de aynı yerde bekliyor olacağım Belki sensiz ve sessiz kalacağım Ama hâlâ seni seviyor olacağım Kara toprak gibi Gökte yıldızlar gibi Annemin sıcak kucağı gibi Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi İhtiyacım var sana Ne olur anla beni Kara toprak gibi Annemin sıcak Baba öğüdü gibi İhtiyacım var sana Ne olur anla beni

Hayat Beni Çözer misin Kapımı çaldı yine Korkuyorum gider diye Başkasını sevsen bile Benimsin diye bilsem keşke Mektuplarını yaktım Sen benim hayallerimi yıktın Nasıl da bağlanmışım Hayat beni çözer misin? Yerde misin? Gökte misin? Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin? "Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem Hayat beni çözer misin? Hayat beni çözer misin? Kapımı çaldı yine Korkuyorum gider diye Başkasını sevsen bile Benimsin diye bilsem keşke Mektuplarını yaktım Sen benim hayallerimi yıktın Nasıl da bağlanmışım Hayat beni çözer misin? Yerde misin? Gökte misin? Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin? "Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem Hayat beni çözer misin? Hayat beni çözer misin? Yerde misin? Gökte misin? Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin? "Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem Hayat beni çözer misin? Hayat beni çözer misin?

Git Yeni verdiğin sözler yalanlarının Her yeni gülümseyiş gözyaşının Her yeni küçük adım uzak diyarların sebebi değil mi? *** Beni böyle bırakıp Gecelerce ağlatıp Esir etmek karanlığa suç değil mi ? Nasıl dayanır yüreğim Seni onla görmeye Nasıl değdi ellerin onun ellerine *** Git, bir daha dönme geri İstemem bundan gayri ellerini Git, yollar senin olsun Yıllarım bana kalsın bırak beni Bırak beni *** Beni böyle bırakıp Gecelerce ağlatıp Esir etmek karanlığa suç değil mi? Nasıl dayanır yüreğim Seni onla görmeye Nasıl değdi ellerin onun ellerine *** Git, bir daha dönme geri İstemem bundan gayri ellerini Git, yollar senin olsun Yıllarım bana kalsın bırak beni *** Git, bir daha dönme geri İstemem bundan gayri ellerini Git, yollar senin olsun Yıllarım bana kalsın bırak beni Bırak beni *** Bırak beni Bırak beni Bırak beni Bırak beni