Aylin Aslım

Ne anladın Ne dinledin Ne söyledin Sen ne yaptın çocuk Ne anladın Ne dinledin Biz ne dedik Sen ne yaptın çocuk Misafirim olacaktın Öyle uzun kalmayacaktın Ateşimi alacaktın Korumu söndürmeyecektin Sevmeye söz verilir mi Verilince bozulur mu Bulduğun ilk çatlaktan Duman olup sızmayacaktın Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Yalan senin oyununmuş Oyun senin hayatınmış Derin amma kalınmış Her gemiye binilir mi Her türkü söylenir mi Bunu bütün kızlar anlar Yalanları dizmeyecektin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Gölgen bile değmesin Ruhum zehirlenmesin Yalan senin oyununmuş Oyun senin hayatınmış Derin amma kalınmış Her gemiye binilir mi Her türkü söylenir mi Bunu bütün kızlar anlar Yalanları dizmeyecektin

Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Kendime açtığım yolları bulamazken Arardım gözlerinde sonbaharı *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın *** Kendime verdiğim sözleri tutamazken Bıraktım azalsın kışım baharım *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Bana bir hayat bir de düş borçlusun