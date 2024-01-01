Zümrüdüanka Şarkı Sözleri
Aylin Aslım Zümrüdüanka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım Zümrüdüanka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zümrüdüanka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karaydı kalbim
"Bugün de ölmedim", derken
Kemiğe kadar kırılmışken
Gördüm onu
Saçları güneş
Adın gibi güzelsin
Kalbim yavaş
Yaraydı kalbim
"Niye sevilmedim?", derken
Deriye kadar soyulmuşken
Gördüm onu
Saçları güneş
Niye böyle üzgünsün?
Kalbim yavaş
Aldı beni bir sözüyle
Gördüğüm en güzel bakan gözleriyle
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en mutlu
Kızıyım seninle
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en güzel
Kızıyım seninle
Karaydı kalbim
"Bugün de ölmedim", derken
Kemiğe kadar kırılmışken
Gördüm onu
Saçları güneş
Adın gibi güzelsin
Kalbim yavaş
Aldı beni bir sözüyle
Gördüğüm en güzel bakan gözleriyle
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en mutlu
Kızıyım seninle
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en güzel
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en mutlu
Kızıyım seninle
Hey küçük bey
Sakın gitme
Dünyanın en güzel
Kızıyım seninle
Kızıyım seninle
-
Sonumuz böyle olmayabilirdi
Kör olmasaydık eğer
Senle ben çok güzel bir resimdik
Aşık oldu görenler
Ademle Havva olabilirdik
Cennet olsaydı eğer
Hayatımın erkeği olabilirdin
Vurmasaydı gerçekler
Tek bir söz söyle bana
Umut var hala
Tek bir söz yetmez ama
Durur mu dünya
Ne dua et inan
Ne ihanet ne yalan
Biz kanatları olmayan,
Uçmak için çırpınan,
İki zavallı kuştuk özgürüz şimdi
Ağla, ağla, ağla, ağla
Ne ucuz ne ağır roman
Tanrı mı bunu yazan
Aynı rüyayı göremeyen
Birbirini bulamayan
İki zavallı kuştuk, özgürüz şimdi
Ağla, ağla, ağla
Dünya durana kadar
Durana kadar
Bir kara filmin içindeydik sandık
Uğursuz işaretler
Sonu başından belliymiş
Öyle dedi seni bilenler
Tek bir söz söyle bana
Umut var hala
Tek bir söz yetmez ama
Durur mu dünya
Ne dua et inan
Ne ihanet ne yalan
Biz kanatları olmayan
Uçmak için çırpınan
İki zavallı kuştuk özgürüz şimdi
Ağla, ağla, ağla, ağla
Ne ucuz ne ağır roman
Tanrı mı bunu yazan
Aynı rüyayı göremeyen
Birbirini bulamayan
İki zavallı kuştuk, özgürüz şimdi
Ağla, ağla, ağla
Dünya durana kadar
Durana kadar
-
-
Ter döküyor dört duvar
Bense beklerim bir gün mutlaka
Ters dönecek anahtarlar bir gün elbet
Çıkacaksın ışığa
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
Bir gün açılır açılmaz sandığın kapılar
Vurunca güneş
Bir karanlık daha erişti güne
Saat neredeyse beş
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
Süsledim gelin misali gençliğimi
Sandığıma kaldırdım
Sensiz geçen yılları sildirdim
Sana yeni zaman aldırdım
Sen aydınlığa ben sana hasret
Gel eritir demirleri bendeki ateş
Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim
El ele olduğumuz o gün gülmek bizim
Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim
Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim
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İşte sana bir tango
İşte sana bir tango
Son bir hatıram olsun
Beni hatırladıkça ah
Gözlerin yaşla dolsun
Bisiklete binersin
Bizim oradan geçersin
Gözlükleri takınca ah
Zeki Müren'e benzersin
Ah bu gece benim gecem
Önümde tek kişilik
Rakım mezem
Bu gece vedalaştım geçmişimle ben
Hala eski moda aşklara inanırken
Kanatlandı uçtu kalbim
Yeni bir zalim
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Bu keder benim neşem
Aşıkların tangosu bitsin istemem
Bu gece vedalaştım geçmişimle ben
Hala eski moda aşklara inanırken
Kanatlandı uçtu kalbim
Yeni bir zalim
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
Ağladım Zeki Müren'le
Coştum Müzeyyen'le
N'olmuş canımı yaktıysa
O yar benim kime ne
-
Hayat güzel ve tatlı
Diyenler var, öyledir belki
Hayat tuhaf, bazen renkli
Küçük küçük oyunlar oynarken ne zevkli
Ah, bazı şeyler söylenmezmiş
Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır
Ah, bazı zevkler zehirliymiş
Belki gençken her şeyi bilmek için erken
Pişman olmak için çok geç
Var mı sence bir usta?
Herkes mi acemi bu hususta?
Yanında bir sevdiğin varsa
Kurşun işlemez, sakın korkma
Hayat kısa ve acayip
Tesadüfler var birbirinden garip
18, hızlı ve öfkeli
20'ler ne de 30'lar ederli
Ah, bazı şeyler söylenmezmiş
Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır
Ah, bazı zevkler zehirliymiş
Belki gençken her şeyi bilmek için erken
Pişman olmak için çok geç
Var mı sence bir usta?
Herkes mi acemi bu hususta?
Yanında bir sevdiğin varsa
Kurşun işlemez, sakın korkma
Yok aslından bir usta
Herkes acemi bu hususta
Yanında bir sevdiğin yoksa
Şarkılar var kardeşim, söyleriz sana
-
Sen sonsuz sevgiyi vadettin
Cennet benimle dedin adımı söyledin
Sonra bu dünyaya bıraktın gittin
Bunca yıl her acıyı yukardan seyrettin
Aramıza neler neler kimler kimler girdi
Yine de hergün adını söyledim
Cennet Cehennem hiç birine giremem
Daha fazla kalamam artık al yanına
Zümrüdüanka gibi aşkına sarkisozu.info
Bir pervane gibi ışığına
Zümrüdüanka gibi aşkına
Bir pervane gibi ışığına
Yana yana yana yana yana yana yana
Sen sonsuz sevgiyi vadettin
Cennet benimle dedin adımı söyledin
Paramparça olmadan sevmeyi öğret
Aç kanatlarını yeniden doğmayı öğret
Zümrüdüanka gibi aşkına
Bir pervane gibi ışığına
Zümrüdüanka gibi aşkına
Bir pervane gibi ışığına
Yana yana yana yana yana yana yana
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Kimsenin değil bir tek senin yerin var
Geçmişimdeki iyi kötü anlarda
Yanımdaydın ya ne isterdim daha
Ama
Evet her güzel şeyin de bir sonu var
E tabii haklısın sen boğulmamak için
Gemiyi terk etmek en doğru seçim
Görünürde nefes alıyor gibiyim
Görünürde gülüyor ola da bilirim
Görünürde yaşıyor gibi dursam da içten ölünür de
Kimsenin değil en çok senin payın var
Bu hayattan kopuk ölü balık halimde
Son bir iyilik yap at beni denize
Görünürde nefes alıyor gibiyim
Görünürde gülüyor ola da bilirim
Görünürde yaşıyor gibi dursam da içten ölünür de
Ölünür de farkına varamaz insan
Ölünür de kopamaz bu dünyadan
Ölünür de yaşayan sıradan biri gibi
Görünürde
Ölünür de farkına varamaz insan
Ölünür de kopamaz bu dünyadan
Ölünür de yaşayan sıradan biri gibi
Görünürde