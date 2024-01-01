Aylin Aslım

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Bu köyden çıkış yok mu?
Senden kurtuluş yok mu?
Senden ve senin türünden?
Başka bir hayat yok mu?
Huzur istedik çok mu?
Senden ve senin türünden?
Gel, köşeleri tutmadan gel
Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
Gel, bileğinin hakkıyla gel
Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni durduracaksın?
Tırnaklarımla kazdığım yoluma mı çıkacaksın?
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni yıldıracaksın?
Bunca yıl kanımla doydun
Canımı mı alacaksın?
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin
Bu köyden çıkış yok mu?
Senden kurtuluş yok mu?
Senden ve senin türünden?
Gel, köşeleri tutmadan gel
Pisliğe batmadan, çamura yatmadan gel
Gel, bileğinin hakkıyla gel
Kimsenin altına yatmadan, üstüne basmadan gel
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni yıldıracaksın?
Bunca yıl kanımla doydun
Canımı mı alacaksın?
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o kurşun sensin
Meydan senin, madem sensin lider
İki elim mızrak, iki göğsüm siper
Yüzleşmeye çağırsam da gelmezsin
Sırtımdan vurulursam, o namert sensin
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi beni öldüreceksin?
Sen mi? Sen mi?
Sen mi? Sen mi?
-
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman, aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
-
Dostluğun bana yetmiyor
Konuşurken düşlüyorum ellerini
Özlüyorum dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Sevmek dokunmak demiştin
Biliyorum sürmese de
Eskiye benzemese de
Hala benim tek ezberim
Dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Alıştığım ellerindi
Özlediğim sevgilimdi
Oyalama dostluğunla
Katlanamam buna
Dokun bana ne olur dokun bana
***
Dostluğun bana yetmiyor
Konuşurken düşlüyorum ellerini
Özlüyorum dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Alıştığım ellerindi
Özlediğim sevgilimdi
Oyalama dostluğunla
Katlanamam buna
Dokun bana ne olur dokun bana
-
Alışkanlıklarım benden daha yorgun
Anılar şimdi uzakta bir yıldız
Alışkanlıklarım benden daha yorgun
Anılar şimdi uzakta bir yıldız
***
İçimde çırpınan birileri
Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım
İçimde çırpınan birileri
Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım
***
Mahzunluğun bulaşır biraz bana
Dokunsalar ağlarım
Mahzunluğun bulaşır biraz bana
Dokunsalar ağlarım
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Sonradan kor insana bütün gerçekler
İstenmeden sarf edilen acı sözler
Sonradan kor insana bütün gerçekler
İstenmeden sarf edilen acı sözler
***
Hasret arar bulur beni neredeysem
Unutulur sınırları küskünlüğün
Hasret arar bulur beni neredeysem
Unutulur sınırları küskünlüğün
***
Sessizliğin duyulur bomboş odamda
Dokunsalar ağlarım
Sessizliğin duyulur bomboş odamda
Dokunsalar ağlarım
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur...
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
***
Yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
-
Delilik biliyorum, senle olmak delilik
Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız
***
Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla
Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden
Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden
***
Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli
İş işten geçti artık dönemem geri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
-
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
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