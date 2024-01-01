Aylin Aslım

Senin Gibi (Remiks) Küçük bir an için, ait olmak için Eski aşklar gibi kapında Yalnız bir gün için, nefes almak için Kanarken avuçlarım karşında Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri Küçük bir an için, ait olmak için Eski aşklar gibi kapında Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri

Senin Gibi Küçük bir an için, ait olmak için Eski aşklar gibi kapında Yalnız bir gün için, nefes almak için Kanarken avuçlarım karşında Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri Küçük bir an için, ait olmak için Eski aşklar gibi kapında Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri Üzerimde sevdiğin mavi elbisem Sensiz geçirdiğim günlerden Senin gibi beni kimse sevmedi Dönmedin gittiğin yerden geri Senin gibi beni kimse sevmedi Bekledim gittiğin günden beri

Dalgalar Dünyanın bir ucunda, uçurumun başında Altımdaki deniz arkadaşım gibi Duymaz yıldızlar, sırtımdaki rüzgâr Sanki ismini fısıldadı gibi Durdum suya baktım Gözümü kapattım Kendimi bıraktım Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Evvel zaman içinde, sevdiğim bu şehirde Sevdiğim her şey kaybolmuş gibi Ölüm çok zamansızmış, alışmak imkansızmış Yalnız aşk kurtarır beni Durdum suya baktım Gözümü kapattım Kendimi bıraktım Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni Dalgalar götürsün beni (Dalgalar götürsün beni) Bu şehirden alsın beni Kollarına atsın beni

Zor Günler Zor günler Bir gün mutlaka geldiği gibi gider... Zor günler Bildiğin her şey gibi kaybolup gider... Biliyorum, yorgunsun Çoktan unutulmuşsun Hiçbir şey aynı kalmaz! Yarın belli olmaz! Benim hala umudum var Hala umudum var Şimdi sen, 'Güvendiğim sularda boğuldum' dedin Tesadüfen Belki balık olsan kurtulsan, Kim bilir? Gel dinlen yanımda! Gel saklan arkamda! İstersen konuşma, Onlar hep sorarlar Benim hala umudum var Hala umudum var.

Yıldızlar Var Dönmek, herşey dururken Aslında bilmek, herkes uyurken Karşımda, çok yakında Yıldızlar var aslında... Biri benim olmadı daha, daha Bulamadım ki Kimse farketmedi daha, daha Sevemedim ki... Küçülmek, herşey büyürken Aklımda gitmek, herkes dururken Karşımda, çok yakında Yıldızlar var aslında... Biri benim olmadı daha, daha Bulamadım ki Kimse farketmedi daha, daha Sevemedim ki... Biri benim olmadı daha, daha Bulamadım ki Kimse farketmedi daha, daha Sevemedim ki... Sevemedim ki...

Keşke Nedendir sana hep dönüşüm? Fırtınam dinince Sahil sessizleşince Nedir öfkemde koruduğum Dudağında bulduğum Girdabında boğulduğum, Korktuğum... Keşke izini silsem Keşke hiç dönmesem Artık seni öldürsem! Nedir çocuk sende bulduğum? Aramaktan yorulduğum, Nefretiyle avunduğum, Korktuğum... Keşke izini silsem Keşke hiç dönmesem Artık seni öldürsem!

4 Gün 4 Gece 4 gün 4 gece ağladım ben 4 gün 4 gece yağdı yağmur Yaşlarımı saydım içimden Hiç haber yok ki senden 4 gün 4 gece bekledim 4 gün çıkmadım hiç evimden Uyur gibi yapınca Acım diner mi sence Artık gel nerdeysen Artık gel nerdeysen Bu uğursuz yağmur dursun Artık gel nerdeysen Artık gel nerdeysen Bu yürek huzur bulsun 4 gün 4 gece ağladım ben 4 gün 4 gece yağdı yağmur Yaşlarımı saydım içimden Hiç böyle olmadım ben 4 gün 4 gece bekledim 4 gün çıkmadım hiç evimden Ölür gibi yapınca Acım diner mi sence Artık gel nerdeysen Artık gel nerdeysen Bu uğursuz yağmur dursun Artık gel nerdeysen Artık gel nerdeysen Bu yürek huzur bulsun Bu uğursuz yağmur dursun Bu yürek huzur bulsun

Birgün Bir gün burdan gidersem Hiç kimse bilsin istemem Kalbim Kaybolmuş bir gemi Hiç kimse bulsun istemem Benim derdim bana yeter Yalnız gelen yalnız gider. Bir gün seni affedersem Hiç kimse duysun istemem! Sevgilim Nerde büyük aşkın Çoktan vazgeçtim istemem. Benim derdim bana yeter Yalnız gelen yalnız gider.