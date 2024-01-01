İhtimaller Şarkı Sözleri
Aylin Aslım İhtimaller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Aslım İhtimaller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İhtimaller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Akşam karanlık bir yolda
Bir sersem sarhoş yatmiş kalmış
Akşam yağmurun altında
Güzel genç bi kız sızmış kalmış
Şaraptan kefen giymiş
İyice ıslanmış, iyice ıslanmış
Sokak insanları
Kimse gormek
Kimse duymak istemez
Baştan kaybolanları
Kimse bulmak istemez
Kimse bilmek istemez
Akşam zamansız bir anda
Hayatlar durmuş herkes susmuş
Sessiz yalnız saatlerde
Çocuklar varmış kimden kaçmış
Birisi yarın olmuş
Biri dünden kalmış
Bugünden çalmış
Sokak insanları
Kimse gormek istemez
Kimse duymak istemez
Baştan kaybedenleri
Kimse sormak istemez
Kimse bilmek istemez
Sokak insanları
Kimse gormek istemez
Kimse duymak istemez
Baştan kaybolanları
Kimse bulmak istemez
Kimse bilmek istemez
Baştan kaybedenleri
Kimse sormak istemez
Kimse bilmek istemez
Kimse bilmek istemez
-
Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık
Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim
Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık
Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Sevgimi yücelttin, gülüşüme layıksın artık
Gel bana var bana melodim, olacaksın gelinim
Güneşimi hak ettin, sevgime layıksın artık
Gökyüzü gözlüm uzan bana, seni ister kaderim
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze
Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı bak bu bedenler
Telli duvaklı gelinlikler görmedi hiç böyle taze
Dualar ediyor bebekler, kavuşmalı gel
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
***
Gel gelinim gönlüme gel
Senden başka yar sevemem
Gel gelinim sevgime gel
Bu yüreği başkası çözemez
-
Islak sokağın kucağında
Bir ben ve çaresiz bir ben daha
Tuzlu saçlarım değiyor dudaklarıma
Aynı sen (sen) o tatlı ten
***
Sanki umrunda belki de onunla
Sevişiyor çılgınca
Yine de kalbim hep onunla
Sen benim masum biricik meleğim
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Islak sokağın kucağında
Bir ben ve çaresiz bir ben daha
***
Sanki umrunda belki de onunla
Sevişiyor çılgınca
Yine de kalbim hep onunla
***
Sen benim masum biricik meleğim
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Aşk oyunu buna derler güzelim
Seçmelisin birini
Bir şöyle bir böyle derken
Kaçırıp harcarsın sevgileri
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
***
Yeni aşk caydırır çoğu zaman aldatır
Gelen gideni aratır
Aşk oyunu buna derler güzelim aklını başından alır...
-
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yalnızım tekten yalnızım
Suç benim seni şu gönlüme yazmışım
Dargınlarda ben, başrollerde sen
Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Yüzüne bile bakmam
Geri gelme sakın
Elini bile tutmam
Bana dönme sakın
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
***
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
Ex aşkım bana neler ettin
Bir ömrü bana zehir ettin
-
Her dalında bir tarih
Yıldın mı en sonunda bin kudretlim
Ah dili olsaydı anlatırdı eskiyi
Nerede o İstanbul ey haşmetlim
***
Boğazından ediyorlar
Kesiyorlar canımı
Taşlar yığıyorlar
Kanıyorlar kökünü
***
Elleri kırılası hain veriyor zehri
Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki
***
Boğazından ediyorlar
Kesiyorlar canımı
Taşlar yığıyorlar
Kanıyorlar kökünü
***
Elleri kırılası hain veriyor zehri
Ah desem vah çeksem vazgeçmez ki
***
Sen de mi be koca çınar
Yaprağına kıyan ana
Tükenme yenilme
Ne kıyametler gördün
***
Sen de mi be koca çınar
Toprağına kızan ana
Eğilme ezilme
Boynunu bükme
-
Sesin ruhumda bebek teni
Sözün kalbimde çiçek seli
Lanet olsun yokluğuna
Hasretim hiç bitmedi
Utanç olsun dudaklarıma
Sensizliğim hiç geçmedi
***
Cennetlerin peşinden gitmedim
Giden seni tutup öpmedim
Ceza olsun yalanlarıma
Sensiz kalan yıllarıma
Anı olsun kadehime
Manasız, zevksiz geceme
***
Kadınım gitme
Kalbimi terk etme
***
Yalanım olur her kalp kırışım
Her can yakıp ağlatışım
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Ölümüm olur her sert bakışın
Her gözyaşın, ağlayışın
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Kıyamam sana of
Kıyamam sana
***
Sesin ruhumda bebek teni
Sözün kalbimde çiçek seli
Lanet olsun yokluğuna
Hasretim hiç bitmedi
Utanç olsun dudaklarıma
Sensizliğim hiç geçmedi
***
Cennetlerin peşinden gitmedim
Giden seni tutup öpmedim
Ceza olsun yalanlarıma
Sensiz kalan yıllarıma
Anı olsun kadehime
Manasız, zevksiz geceme
***
Kadınım gitme
Kalbimi terk etme
***
Yalanım olur her kalp kırışım
Her can yakıp ağlatışım
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Ölümüm olur her sert bakışın
Her gözyaşın, ağlayışın
Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana
***
Kıyamam sana of of
Kıyamam sana
***
Kıyamam sana of
Kıyamam sana
-
Sen ölürüm sana diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
***
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalinle şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen umutlarım yarınım
Sınırsız duyguların içinde kaybolduğum
Üşüyorum yine sar beni sana
Hüznünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere cehennem sensizlik
Yenilme kendine kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
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