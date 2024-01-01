Aylin Aslım

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Zor günler
Bir gün mutlaka geldiği gibi gider...
Zor günler
Bildiğin her şey gibi kaybolup gider...
Biliyorum, yorgunsun
Çoktan unutulmuşsun
Hiçbir şey aynı kalmaz!
Yarın belli olmaz!
Benim hala umudum var
Hala umudum var
Şimdi sen,
'Güvendiğim sularda boğuldum' dedin
Tesadüfen
Belki balık olsan kurtulsan,
Kim bilir?
Gel dinlen yanımda!
Gel saklan arkamda!
İstersen konuşma,
Onlar hep sorarlar
Benim hala umudum var
Hala umudum var.
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Küçük bir an için, ait olmak için
Eski aşklar gibi kapında
Yalnız bir gün için, nefes almak için
Kanarken avuçlarım karşında
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri
Küçük bir an için, ait olmak için
Eski aşklar gibi kapında
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri
-
Dünyanın bir ucunda, uçurumun başında
Altımdaki deniz arkadaşım gibi
Duymaz yıldızlar, sırtımdaki rüzgâr
Sanki ismini fısıldadı gibi
Durdum suya baktım
Gözümü kapattım
Kendimi bıraktım
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Evvel zaman içinde, sevdiğim bu şehirde
Sevdiğim her şey kaybolmuş gibi
Ölüm çok zamansızmış, alışmak imkansızmış
Yalnız aşk kurtarır beni
Durdum suya baktım
Gözümü kapattım
Kendimi bıraktım
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
Dalgalar götürsün beni
(Dalgalar götürsün beni)
Bu şehirden alsın beni
Kollarına atsın beni
-
Dönmek, herşey dururken
Aslında bilmek, herkes uyurken
Karşımda, çok yakında
Yıldızlar var aslında...
Biri benim olmadı daha, daha
Bulamadım ki
Kimse farketmedi daha, daha
Sevemedim ki...
Küçülmek, herşey büyürken
Aklımda gitmek, herkes dururken
Karşımda, çok yakında
Yıldızlar var aslında...
Biri benim olmadı daha, daha
Bulamadım ki
Kimse farketmedi daha, daha
Sevemedim ki...
Biri benim olmadı daha, daha
Bulamadım ki
Kimse farketmedi daha, daha
Sevemedim ki...
Sevemedim ki...
-
Nedendir sana hep dönüşüm?
Fırtınam dinince
Sahil sessizleşince
Nedir öfkemde koruduğum
Dudağında bulduğum
Girdabında boğulduğum,
Korktuğum...
Keşke izini silsem
Keşke hiç dönmesem
Artık seni öldürsem!
Nedir çocuk sende bulduğum?
Aramaktan yorulduğum,
Nefretiyle avunduğum,
Korktuğum...
Keşke izini silsem
Keşke hiç dönmesem
Artık seni öldürsem!
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4 gün 4 gece ağladım ben
4 gün 4 gece yağdı yağmur
Yaşlarımı saydım içimden
Hiç haber yok ki senden
4 gün 4 gece bekledim
4 gün çıkmadım hiç evimden
Uyur gibi yapınca
Acım diner mi sence
Artık gel nerdeysen
Artık gel nerdeysen
Bu uğursuz yağmur dursun
Artık gel nerdeysen
Artık gel nerdeysen
Bu yürek huzur bulsun
4 gün 4 gece ağladım ben
4 gün 4 gece yağdı yağmur
Yaşlarımı saydım içimden
Hiç böyle olmadım ben
4 gün 4 gece bekledim
4 gün çıkmadım hiç evimden
Ölür gibi yapınca
Acım diner mi sence
Artık gel nerdeysen
Artık gel nerdeysen
Bu uğursuz yağmur dursun
Artık gel nerdeysen
Artık gel nerdeysen
Bu yürek huzur bulsun
Bu uğursuz yağmur dursun
Bu yürek huzur bulsun
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Bir gün burdan gidersem
Hiç kimse bilsin istemem
Kalbim
Kaybolmuş bir gemi
Hiç kimse bulsun istemem
Benim derdim bana yeter
Yalnız gelen yalnız gider.
Bir gün seni affedersem
Hiç kimse duysun istemem!
Sevgilim
Nerde büyük aşkın
Çoktan vazgeçtim istemem.
Benim derdim bana yeter
Yalnız gelen yalnız gider.
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Ne sandın kendini?
Küçük sevgilim
Roller değişmedi, katil benim
Bu kadar zaman oyun mu zannettin?
Kalbini taş gibi, demir gibi kırılmaz mı zannettin?
Ne sandın kendini?
Küçük sevgilim
Hem kendine hem bana
İnan yazık ettin (ettin)
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eğer
Bu kadar korkmak zaten ölmeye benzer
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eğer
Aşksız olmak zaten ölmeye benzer
Ne sandın kendini?
Küçük sevgilim
Roller değişmedi, katil benim
Bu kadar zaman oyun mu zannettin?
Kalbini taş gibi, demir gibi kırılmaz mı zannettin?
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eğer
Bu kadar korkmak zaten ölmeye benzer
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eğer
Aşksız olmak zaten ölmeye benzer
Öcünü almadan zaman (zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman, zaman)
Öcünü almadan zaman
Görebilseydin eğer
Aşksız olmak zaten ölmeye benzer
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Küçük bir an için, ait olmak için
Eski aşklar gibi kapında
Yalnız bir gün için, nefes almak için
Kanarken avuçlarım karşında
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri
Küçük bir an için, ait olmak için
Eski aşklar gibi kapında
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri
Üzerimde sevdiğin mavi elbisem
Sensiz geçirdiğim günlerden
Senin gibi beni kimse sevmedi
Dönmedin gittiğin yerden geri
Senin gibi beni kimse sevmedi
Bekledim gittiğin günden beri