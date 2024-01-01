Aylin Aslım

Zümrüdüanka Sen sonsuz sevgiyi vadettin Cennet benimle dedin adımı söyledin Sonra bu dünyaya bıraktın gittin Bunca yıl her acıyı yukardan seyrettin Aramıza neler neler kimler kimler girdi Yine de hergün adını söyledim Cennet Cehennem hiç birine giremem Daha fazla kalamam artık al yanına Zümrüdüanka gibi aşkına sarkisozu.info Bir pervane gibi ışığına Zümrüdüanka gibi aşkına Bir pervane gibi ışığına Yana yana yana yana yana yana yana Sen sonsuz sevgiyi vadettin Cennet benimle dedin adımı söyledin Paramparça olmadan sevmeyi öğret Aç kanatlarını yeniden doğmayı öğret Zümrüdüanka gibi aşkına Bir pervane gibi ışığına Zümrüdüanka gibi aşkına Bir pervane gibi ışığına Yana yana yana yana yana yana yana

İki Zavallı Kuş Ft Teoman Sonumuz böyle olmayabilirdi Kör olmasaydık eğer Senle ben çok güzel bir resimdik Aşık oldu görenler Ademle Havva olabilirdik Cennet olsaydı eğer Hayatımın erkeği olabilirdin Vurmasaydı gerçekler Tek bir söz söyle bana Umut var hala Tek bir söz yetmez ama Durur mu dünya Ne dua et inan Ne ihanet ne yalan Biz kanatları olmayan, Uçmak için çırpınan, İki zavallı kuştuk özgürüz şimdi Ağla, ağla, ağla, ağla Ne ucuz ne ağır roman Tanrı mı bunu yazan Aynı rüyayı göremeyen Birbirini bulamayan İki zavallı kuştuk, özgürüz şimdi Ağla, ağla, ağla Dünya durana kadar Durana kadar Bir kara filmin içindeydik sandık Uğursuz işaretler Sonu başından belliymiş Öyle dedi seni bilenler Tek bir söz söyle bana Umut var hala Tek bir söz yetmez ama Durur mu dünya Ne dua et inan Ne ihanet ne yalan Biz kanatları olmayan Uçmak için çırpınan İki zavallı kuştuk özgürüz şimdi Ağla, ağla, ağla, ağla Ne ucuz ne ağır roman Tanrı mı bunu yazan Aynı rüyayı göremeyen Birbirini bulamayan İki zavallı kuştuk, özgürüz şimdi Ağla, ağla, ağla Dünya durana kadar Durana kadar

Hasret Ter döküyor dört duvar Bense beklerim bir gün mutlaka Ters dönecek anahtarlar bir gün elbet Çıkacaksın ışığa Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş Bir gün açılır açılmaz sandığın kapılar Vurunca güneş Bir karanlık daha erişti güne Saat neredeyse beş Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim Süsledim gelin misali gençliğimi Sandığıma kaldırdım Sensiz geçen yılları sildirdim Sana yeni zaman aldırdım Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim Gün bizim güneş bizim göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim

İşte Sana Bir Tango İşte sana bir tango İşte sana bir tango Son bir hatıram olsun Beni hatırladıkça ah Gözlerin yaşla dolsun Bisiklete binersin Bizim oradan geçersin Gözlükleri takınca ah Zeki Müren'e benzersin Ah bu gece benim gecem Önümde tek kişilik Rakım mezem Bu gece vedalaştım geçmişimle ben Hala eski moda aşklara inanırken Kanatlandı uçtu kalbim Yeni bir zalim Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Bu keder benim neşem Aşıkların tangosu bitsin istemem Bu gece vedalaştım geçmişimle ben Hala eski moda aşklara inanırken Kanatlandı uçtu kalbim Yeni bir zalim Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne Ağladım Zeki Müren'le Coştum Müzeyyen'le N'olmuş canımı yaktıysa O yar benim kime ne

Küçük Bey Karaydı kalbim "Bugün de ölmedim", derken Kemiğe kadar kırılmışken Gördüm onu Saçları güneş Adın gibi güzelsin Kalbim yavaş Yaraydı kalbim "Niye sevilmedim?", derken Deriye kadar soyulmuşken Gördüm onu Saçları güneş Niye böyle üzgünsün? Kalbim yavaş Aldı beni bir sözüyle Gördüğüm en güzel bakan gözleriyle Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en mutlu Kızıyım seninle Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en güzel Kızıyım seninle Karaydı kalbim "Bugün de ölmedim", derken Kemiğe kadar kırılmışken Gördüm onu Saçları güneş Adın gibi güzelsin Kalbim yavaş Aldı beni bir sözüyle Gördüğüm en güzel bakan gözleriyle Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en mutlu Kızıyım seninle Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en güzel Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en mutlu Kızıyım seninle Hey küçük bey Sakın gitme Dünyanın en güzel Kızıyım seninle Kızıyım seninle

Usta Hayat güzel ve tatlı Diyenler var, öyledir belki Hayat tuhaf, bazen renkli Küçük küçük oyunlar oynarken ne zevkli Ah, bazı şeyler söylenmezmiş Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır Ah, bazı zevkler zehirliymiş Belki gençken her şeyi bilmek için erken Pişman olmak için çok geç Var mı sence bir usta? Herkes mi acemi bu hususta? Yanında bir sevdiğin varsa Kurşun işlemez, sakın korkma Hayat kısa ve acayip Tesadüfler var birbirinden garip 18, hızlı ve öfkeli 20'ler ne de 30'lar ederli Ah, bazı şeyler söylenmezmiş Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır Ah, bazı zevkler zehirliymiş Belki gençken her şeyi bilmek için erken Pişman olmak için çok geç Var mı sence bir usta? Herkes mi acemi bu hususta? Yanında bir sevdiğin varsa Kurşun işlemez, sakın korkma Yok aslından bir usta Herkes acemi bu hususta Yanında bir sevdiğin yoksa Şarkılar var kardeşim, söyleriz sana