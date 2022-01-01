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7/24 Dinle Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı

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01

Potpori 1-İki Karpuz Bir Koltuğa Sığar m

02

Fırat Kenarının İnce Dumanı

03

Kanun Taksimi

04

Hicranla Geçen Günleri Hasretle Anarken

05

Hicaz Peşrev

... KAPAT
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Albümler

Aşktan Yana Aylin Şengün Taşçı

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