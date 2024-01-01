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Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler (Selahattin Pınar)
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler (Selahattin Pınar) Şarkı Sözleri
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Aylin Vatankoş
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler (Selahattin Pınar)
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Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
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Gel gör beni aşk nelyedi
Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönlüm hasteyledi
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Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
Kah eserim yeller gibi
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Kah tozarım yeller gibi
Kah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
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Gel gör beni aşk neyledi
Ben Yunus u biçareyim
Aşk elinde avareyim
Baştan ayağa yareyim
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Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni aşk neyledi
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Geçti ömrüm, yine hâlâ ben o bin dert ileyim
Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim
Böyle hicran eleminden nice bir inleyeyim
Söyle dermanını ey sevgili aşkın bileyim
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Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin
Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün?
Hülyalarımın membaı bir taze çiçeksin
Bekletme yazıktır, sen de solar sen de çürürsün