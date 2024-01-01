Aylin Vatankoş

Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi ** Gel gör beni aşk nelyedi Aşkın beni mest eyledi Aldı gönlüm hasteyledi ** Öldürmeye kast eyledi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Kah eserim yeller gibi ** Kah tozarım yeller gibi Kah coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi ** Gel gör beni aşk neyledi Ben Yunus u biçareyim Aşk elinde avareyim Baştan ayağa yareyim ** Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi