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7/24 Dinle Altın Şarkılar-7

Altın Şarkılar-7 Şarkı Sözleri

Aylin Vatankoş Altın Şarkılar-7 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Aylin Vatankoş Altın Şarkılar-7 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-7 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Aylin Vatankoş

Aylin Vatankoş

Altın Şarkılar-7

  • Benim Yarim Gelişinden Bellidir

  • Unut Beni Kalbimdeki Hicrânla Yalnız Kalayım

  • Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacak

  • Ey Büt-i Nev-Eda

  • Derman Kar Eylemez

  • Sesimde Şarkısı Aşkın

  • Ey İpek Kanatlı

  • Beni Çanımdan Ayırdı

  • Mah Yüzüne Aşıkanım

  • Ne Demiştin Niçin Caydın

  • Girdim Yarin Bahçesine

  • Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır

  • Ah Güzel İstanbul

  • Bu Yılda Böyle Geçti

  • Ben Güzelle Güzel Demem

  • Aziz İstanbul

  • Gönlümün İçindedir

  • Alın Yazımsın

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