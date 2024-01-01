Aylin Vatankoş

Benim Yarim Gelişinden Bellidir Benim yârim gelişinden bellidir Ak elleri deste deste güllüdür İbrişim kuşaklı ince bellidir İnce bellerini sar dedi bana ** Gel gel aman gelişine Gül gül aman gülüşüne hayran olayım Gel gel aman gelişine Gül gül aman gülüşüne kurban olayım ** Mestine de deli gönül mestine Aşık olan gül gönderir dostuna İpek mendilini attı üstüme Terlersen sevdiğim sil dedi bana ** Karacoğlan sırrın kime danışır Siyah zülfün mâh yüzüne kıvrışır Ayrılanlar elbet bir gün kavuşur Ağlama sevdiğim gel dedi bana

Unut Beni Kalbimdeki Hicrânla Yalnız Kalayım Unut beni kalbimdeki hicrânla yalnız kalayım, yalnız kalayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım *** Bu kaçıncı söz verişin söyle nasıl inanayım, söyle nasıl inanayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım

Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacak Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır *** Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır

Ey İpek Kanatlı Ey ipek kanatlı seher rüzgârı Uğradı mı yolun Leylâ üstüne Bağrımda titrettin o bergüzârı Sevdâlar getirdi sevdâ üstüne . *** Sevişmemiz ne hoş çağdı Yıldız gibi birden ağdı Acı bir göz yaşı yağdı O pembe rüyâ üstüne . *** Şimdi o çağlar Yâdımda ağlar Gönlümü bağlar Hülyâ üstüne .

Mah Yüzüne Aşıkanım Mah yüzüne âşıkanım Taze bitmiş gül fidanım Efendim nazlı cânânım Seni gayet sevdi canım Severim yokdur yalanım Hoş edâlı nâzik peri Görenler olur müşteri Canım versem vardır yeri Seni gayet sevdi canım Severim yokdur yalanım

Girdim Yarin Bahçesine Girdim Yarin Bahçesine Çiçekler Açmış O Kız Benimde Yüreğime Yaralar Saçmış Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni Yar Yolunda Dağlar Geçtim Sulardan İçtim Bin Bir Güzel Gördüm Ay Kız Tek Seni Seçtim Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni Girdim Yarin Bahçesine Gemim Dolmadı Küçük Yaşta Bir Yar Sevdim Benim Olmadı Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni

Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır Şu karşıki dağda bir yeşil çadır Çadırın içinde ah bir civân yatır O civan bilmiyor hiç gönül hatır Leyla’nın aşkına dağlar mekânım Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım Karşıda yananı fener mi sandın Salınıp gezeni âh yârin mi sandın Bu güzellik sende kalır mı sandın Leyla’nın aşkına dağlar mekânım Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım