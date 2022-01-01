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7/24 Dinle Aylin Vatankoş

Aylin Vatankoş

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01

Potpori 1-Dağlar Dağlar 2-Karadır Kaşlar

02

Ay Fena Oluyorum

03

Bir Garip Yolcuyum

04

Çözemedim

05

Benim Yarim Gelişinden Bellidir

... KAPAT
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Albümler

Çözemedim Aylin Vatankoş

Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 Aylin Vatankoş

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