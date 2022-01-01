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Aylin Vatankoş
Aylin Vatankoş
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01
Potpori 1-Dağlar Dağlar 2-Karadır Kaşlar
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02
Ay Fena Oluyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Spilyata Pulu
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03
Bir Garip Yolcuyum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldırım Gürses
Besteci:
Yıldırım Gürses
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04
Çözemedim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ahmet Selçuk İlkan
Besteci:
Panos Farakas
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05
Benim Yarim Gelişinden Bellidir
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Karacaoğlan
Besteci:
Sadettin Kaynak
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Aylin Vatankoş
Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5
Aylin Vatankoş
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