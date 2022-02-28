Mavileşirdi Gözlerin Şarkı Sözleri
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Ayna
Mavileşirdi Gözlerin
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Mavileşirdi gözlerin, hani boğazda akşam saatleri
Martılar kederli, vapurlar kederli, aşıklar derbederdi
***
Bir rüya, bir masal, bir roman gibi
Ruhumu alıp gider bu melankoli
Sevgilim her şeyim ümitlerimdin
Biz nasıl harcadık o güzel günleri
***
Ah o günler esip geçtiler
Ah o günler geçip gittiler
***
Her şey geçer gider sevgilim
O günler unutulmaz
Aşıklar bir gün unutsa da
İstanbul hiç unutmaz
(Aşıklar unutmuş olsa da
İstanbul unutamaz)