Mavileşirdi gözlerin, hani boğazda akşam saatleri Martılar kederli, vapurlar kederli, aşıklar derbederdi *** Bir rüya, bir masal, bir roman gibi Ruhumu alıp gider bu melankoli Sevgilim her şeyim ümitlerimdin Biz nasıl harcadık o güzel günleri *** Ah o günler esip geçtiler Ah o günler geçip gittiler *** Her şey geçer gider sevgilim O günler unutulmaz Aşıklar bir gün unutsa da İstanbul hiç unutmaz (Aşıklar unutmuş olsa da İstanbul unutamaz)