14 Ikı Yelken (remıx 1) Şarkı Sözleri
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Ayna
14 Ikı Yelken (remıx 1)
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Deli dolu düşlere dalınca
Seni arar gözlerimin ardına gel
Konuşacak fazla bi şey yok
Bahçeye gel anlatacak hiç bi şey yok
**
İki gözüm var al ikisi de senin olsun
Çok işim var insan işi aradan çıksın
Yaralarımızın acısı ne zaman azalır
Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır
**
Zaman alır, ayrılıklar yanar durur
Yanar her yer ulaşamadıysan sevdiğine
Kavuşamadıysan varamadıysan düşlerine
Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye
**
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen, biri ben vakit erken
Ufukta görünen o iki yelken
**
Biri sen, biri ben vakit erken
Deli dolu düşlere dalınca
Seni arar gözlerimin ardına gel
Konuşacak fazla bi şey yok
**
Bahçeye gel anlatacak hiç bi şey yok
İki gözüm var al ikisi de senin olsun
Çok işim var insan işi aradan çıksın
Yaralarımızın acısı ne zaman azalır
**
Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır
Zaman alır, ayrılıklar yanar durur
Yanar her yer ulaşamadıysan sevdiğine
Kavuşamadıysan varamadıysan düşlerine
**
Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Ufukta görünen o iki yelken
**
Biri sen, biri ben vakit erken
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen, biri ben vakit erken