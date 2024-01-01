Deli dolu düşlere dalınca Seni arar gözlerimin ardına gel Konuşacak fazla bi şey yok Bahçeye gel anlatacak hiç bi şey yok ** İki gözüm var al ikisi de senin olsun Çok işim var insan işi aradan çıksın Yaralarımızın acısı ne zaman azalır Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır ** Zaman alır, ayrılıklar yanar durur Yanar her yer ulaşamadıysan sevdiğine Kavuşamadıysan varamadıysan düşlerine Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye ** Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Ufukta görünen o iki yelken Biri sen, biri ben vakit erken Ufukta görünen o iki yelken ** Biri sen, biri ben vakit erken Deli dolu düşlere dalınca Seni arar gözlerimin ardına gel Konuşacak fazla bi şey yok ** Bahçeye gel anlatacak hiç bi şey yok İki gözüm var al ikisi de senin olsun Çok işim var insan işi aradan çıksın Yaralarımızın acısı ne zaman azalır ** Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır Zaman alır, ayrılıklar yanar durur Yanar her yer ulaşamadıysan sevdiğine Kavuşamadıysan varamadıysan düşlerine ** Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Ufukta görünen o iki yelken ** Biri sen, biri ben vakit erken Ufukta görünen o iki yelken Biri sen, biri ben vakit erken