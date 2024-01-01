Çökertme' den çıktım da, Halil'im Aman, başım selamet Çökertme' den çıktım da, Halil'im Aman, başım selamet ** Bitez' de yalısına varmadan, Halil'im Aman, koptu kıyamet Bitez' de yalısına varmadan, Halil'im Aman, koptu kıyamet ** Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ına emanet Arkadaşım İbra'm Çavuş Allah'ına emanet ** Burası da Aspat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Aman, kurşun yarası ** Gidelim, gidelim, Halil'im Çökertme'ye varalım Gidelim, gidelim, Halil'im Çökertme'ye varalım ** Kolcular gelirse, Halil'im Nerelere kaçalım? Kolcular gelirse, Halil'im Nerelere kaçalım? ** Teslim olmayalım, Halil'im Aman, kurşun saçalım Teslim olmayalım, Halil'im Aman, kurşun saçalım ** Burası da Aspat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar, kurşun yarası ** Güvertede gezer iken Aman, kunduram kaydı Güvertede gezer iken Aman, kunduram kaydı ** Çakır da gözlü Gülsüm'ümü Çerkez kaymakam aldı Çakır da gözlü Gülsüm'ümü Çerkez kaymakam aldı ** Kaymakam baskısı, canım Aman, aldı yürüdü Kaymakam baskısı, canım Aman, aldı yürüdü ** Burası da Aspat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar, kurşun yarası ** Burası da Aspat değil, Halil'im Aman, Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar, kurşun yarası