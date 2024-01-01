Çökertme' den çıktım da, Halil'im
Aman, başım selamet
Çökertme' den çıktım da, Halil'im
Aman, başım selamet
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Bitez' de yalısına varmadan, Halil'im
Aman, koptu kıyamet
Bitez' de yalısına varmadan, Halil'im
Aman, koptu kıyamet
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Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allah'ına emanet
Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allah'ına emanet
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Burası da Aspat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Aman, kurşun yarası
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Gidelim, gidelim, Halil'im
Çökertme'ye varalım
Gidelim, gidelim, Halil'im
Çökertme'ye varalım
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Kolcular gelirse, Halil'im
Nerelere kaçalım?
Kolcular gelirse, Halil'im
Nerelere kaçalım?
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Teslim olmayalım, Halil'im
Aman, kurşun saçalım
Teslim olmayalım, Halil'im
Aman, kurşun saçalım
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Burası da Aspat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar, kurşun yarası
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Güvertede gezer iken
Aman, kunduram kaydı
Güvertede gezer iken
Aman, kunduram kaydı
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Çakır da gözlü Gülsüm'ümü
Çerkez kaymakam aldı
Çakır da gözlü Gülsüm'ümü
Çerkez kaymakam aldı
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Kaymakam baskısı, canım
Aman, aldı yürüdü
Kaymakam baskısı, canım
Aman, aldı yürüdü
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Burası da Aspat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar, kurşun yarası
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Burası da Aspat değil, Halil'im
Aman, Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar, kurşun yarası