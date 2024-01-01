16 Ikı Yelken (remıx 2) Şarkı Sözleri
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Ayna
16 Ikı Yelken (remıx 2)
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Deli dolu düşlere dalınca
Seni arar, gözlerimin ardına gel
Konuşacak fazla bi' şey yok
Bahçeye gel, anlatacak hiçbi' şey yok
**
İki gözüm var, al ikisi de senin olsun
Çok işim var, insan işi aradan çıksın
Yaralarımızın acısı ne zaman azalır?
Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır?
**
Zaman alır ayrılıklar
Yanar durur, yanar her yer
Ulaşamadıysan sevdiğine
Kavuşamadıysan, varamadıysan düşlerine
**
Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Ufukta görünen o iki yelken
**
Biri sen biri ben, vakit erken
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen biri ben, vakit erken
Deli dolu düşlere dalınca
**
Seni arar, gözlerimin ardına gel
Konuşacak fazla bi' şey yok
Bahçeye gel, anlatacak hiçbi' şey yok
İki gözüm var, al ikisi de senin olsun
**
Çok işim var, insan işi aradan çıksın
Yaralarımızın acısı ne zaman azalır?
Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır?
Zaman alır ayrılıklar
**
Yanar durur, yanar her yer
Ulaşamadıysan sevdiğine
Kavuşamadıysan, varamadıysan düşlerine
Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye
**
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen biri ben, vakit erken
**
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen biri ben, vakit erken