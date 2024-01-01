Deli dolu düşlere dalınca Seni arar, gözlerimin ardına gel Konuşacak fazla bi' şey yok Bahçeye gel, anlatacak hiçbi' şey yok ** İki gözüm var, al ikisi de senin olsun Çok işim var, insan işi aradan çıksın Yaralarımızın acısı ne zaman azalır? Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır? ** Zaman alır ayrılıklar Yanar durur, yanar her yer Ulaşamadıysan sevdiğine Kavuşamadıysan, varamadıysan düşlerine ** Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Ufukta görünen o iki yelken ** Biri sen biri ben, vakit erken Ufukta görünen o iki yelken Biri sen biri ben, vakit erken Deli dolu düşlere dalınca ** Seni arar, gözlerimin ardına gel Konuşacak fazla bi' şey yok Bahçeye gel, anlatacak hiçbi' şey yok İki gözüm var, al ikisi de senin olsun ** Çok işim var, insan işi aradan çıksın Yaralarımızın acısı ne zaman azalır? Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır? Zaman alır ayrılıklar ** Yanar durur, yanar her yer Ulaşamadıysan sevdiğine Kavuşamadıysan, varamadıysan düşlerine Döndüm açık denizlere yine, gidiyorum bir maviye ** Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Gözlerinin, gözlerinin, gözlerinin peşine Ufukta görünen o iki yelken Biri sen biri ben, vakit erken ** Ufukta görünen o iki yelken Biri sen biri ben, vakit erken