Temmuzda düştüm yollara Teslim oldum umutlara Küllerimden doğuyorum yeniden Açtım kollarımı rüzgara ** Nasıl geldik bu dünyaya? Nasıl inandık sevdaya? Anladım bir yerden sonra, sorma Her şey tamam, dengeyle oynama ** Aşıklar tepesine gel Gün bitsin, gecesine gel Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel ** Çay koydum terasıma gel Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader Aşıklar tepesine gel Fark etmez gecesine gel ** Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel Çay koydum terasıma gel Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader ** Temmuzda düştüm yollara Teslim oldum umutlara Küllerimden doğuyorum yeniden Açtım kollarımı rüzgara ** Nasıl geldik bu dünyaya? Nasıl inandık sevdaya? Anladım bir yerden sonra, sorma Her şey tamam, dengeyle oynama ** Aşıklar tepesine gel Gün bitsin, gecesine gel Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel ** Çay koydum terasıma gel Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader Aşıklar tepesine gel Fark etmez gecesine gel ** Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel Çay koydum terasıma gel Tarihte bi kere de yüzümüze gülsün kader ** Aşıklar tepesine gel Gün bitsin, gecesine gel Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel ** Çay koydum terasıma gel Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader Aşıklar tepesine gel Fark etmez gecesine gel ** Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler Kumsalda yamacıma gel Çay koydum terasıma gel Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader