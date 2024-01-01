17 Asıklar Tepesı (remıx) Şarkı Sözleri
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Ayna
17 Asıklar Tepesı (remıx)
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Temmuzda düştüm yollara
Teslim oldum umutlara
Küllerimden doğuyorum yeniden
Açtım kollarımı rüzgara
**
Nasıl geldik bu dünyaya?
Nasıl inandık sevdaya?
Anladım bir yerden sonra, sorma
Her şey tamam, dengeyle oynama
**
Aşıklar tepesine gel
Gün bitsin, gecesine gel
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
**
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader
Aşıklar tepesine gel
Fark etmez gecesine gel
**
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader
**
Temmuzda düştüm yollara
Teslim oldum umutlara
Küllerimden doğuyorum yeniden
Açtım kollarımı rüzgara
**
Nasıl geldik bu dünyaya?
Nasıl inandık sevdaya?
Anladım bir yerden sonra, sorma
Her şey tamam, dengeyle oynama
**
Aşıklar tepesine gel
Gün bitsin, gecesine gel
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
**
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader
Aşıklar tepesine gel
Fark etmez gecesine gel
**
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi kere de yüzümüze gülsün kader
**
Aşıklar tepesine gel
Gün bitsin, gecesine gel
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
**
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader
Aşıklar tepesine gel
Fark etmez gecesine gel
**
Biz durduk, deli gibi esti, geçti seneler
Kumsalda yamacıma gel
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bi' kere de yüzümüze gülsün kader