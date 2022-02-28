Mavi Şarkılar Şarkı Sözleri
Ayna Mavi Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Mavi Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karşımda durup Havadan sudan bahseder gibi
Diyorsun ki git!
Karşımda öyle eski bir dost gibi
Bitti diyorsun… Bitti artık git
Ben nasıl giderim
Ben nasıl vazgeçerim senden
Ben nasıl giderim
Ben nasıl vazgeçerim senden
***
Ağlamadan git görme gözyaşlarımı
Ağlamadan git… Ağlatmadan git
Ağlamadan git görme gözyaşlarımı
Ağlamadan ağlatmadan ayrıl canımdan
***
Ağlamadan git görme gözyaşlarımı
Ağlamadan git… Ağlatmadan git
Ağlamadan git görme gözyaşlarımı
Ağlamadan ağlatmadan ayrıl canımdan
-
Temmuzda düştüm yollara
Teslim oldum umutlara
Küllerimden doğuyorum yeniden
Açtım kollarımı rüzgara
***
Nasıl geldik bu dünyaya
Nasıl inandık sevdaya
Anladım bir yerden sonra ,sorma
Her şey tamam dengeyle oynama
***
Aşıklar tepesine gel
Gün bitsin gecesine gel
Biz durduk deli gibi esti geçti seneler
***
Kumsalda yamacıma gel
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bir kerede yüzümüze gülsün kader
***
Aşıklar tepesine gel
Gün bitsin gecesine gel
Biz durduk deli gibi esti geçti seneler
***
Kumsalda yamacıma gel
Çay koydum terasıma gel
Tarihte bir kerede yüzümüze gülsün kader
-
Deli dolu düşlere dalınca,
seni arar gözlerimin ardına gel
Konuşacak fazla bir şey yok
Bahçeye gel,
Anlatacak hiçbir şey yok
***
İki gözüm var, al ikisi de senin olsun
Çok işim var, insan işi aradan çıksın
Yaralarımızın acısı ne zaman azalır?
Yüreğimin içini yakan sızıyı ne alır
Zaman alır ayrılıklar…
**
Yanar durur, yanar her şey
Ulaşamadıysan sevdiğine
Kavuşamadıysan, aramadıysan düşlerine
Öldüm…
***
Açık denizlere yine gidiyorum bir maviye
Gözlerinin peşine
Ufukta görünen o iki yelken
Biri sen biri ben
Vakit erken…
-
Sallana sallana gel sahil boyuna
Defne dalından taç tak sırma saçlarına
O büyülü gözlerin cennetim benim
Gürül gürül bir nehir içsem doya doya
Alla pulla sar beni sar kollarına
Ben kavruldum kül oldum aşktan yana yana
***
Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla
Zalim zulümlerin sultanı
Zalim zulmüne uğradım adım beni yaktın aşkınla
Zalim zulümlerin sultanı
***
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
***
Sallana sallana gel sahil boyuna
Defne dalından taç tak sırma saçlarına
O büyülü gözlerin cennetim benim
Gürül gürül bir nehir içsem doya doya
Alla pulla sar beni sar kollarına
Ben kavruldum kül oldum aşktan yana yana
***
Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla
Zalim zulümlerin sultanı
Zalim zulmüne uğradım beni yaktın aşkınla
Zalim zulümlerin sultanı
***
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
***
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
Sen maviler içinde sahillerde gezerken
Ben kederler içinde kaderime ağlıyorum
-
Gece vurdum pencerene duydun mu
Geri geldim neden diye sordun mu
Seni nasıl sevdim sende duydun mu
Dağlarında duman ettin sen beni
***
Koca dünya döner durur su akar yolun bulur
Aşıkların umudu umut mudur
***
Seni öyle sevdim ki hiç kimseye yar etmem ben
Gözlerin hala öyle bulut mudur
***
Gece vurdum pencerene duydun mu
Geri geldim neden diye sordun mu
Seni nasıl sevdim sende duydun mu
Dağlarında duman ettin sen beni
-
Bu şarkıyı senin için yazdım ben
Bakkaldan sakız alırken duy diye
Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye
Bu şarkıyı senin için yazdım ben
***
Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi
En çok da kendim gibi sevdim ben
Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi
Aslında kendim gibi sevdim ben
***
Her çalan şarkıda senden bir şeyler var
Her sabah aklımda güzel yüzün var
Her yağan yağmurda her düşen yaprakta
Her zaman her yerde senin adın var
***
Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya
Hey ya heyya heyya züleyha
-
Ben seni düşünürken
Ağlamak gelir içimden
Ben seni düşünürken
Yağmur dolu bulutlar geçer gözümden
***
Seni nasıl sevdiğimi bir bilsen
***
Gurbet akşamlarında aklımı aldı aşkın
Vazgeçtim insanlardan yıldızlarla uğraştım
Rende rende rende rende rende rende rende
Suç sende değil cahil sana gönül verende
-
Çökertmeden çıktımda Halilim
Aman başım selamet
Çökertmeden çıktımda Halilim
Aman başım selamet
***
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
***
Arkadaşım İbrahim çavuş
Allah’ına emanet
Arkadaşım İbrahim çavuş
Allah’ına emanet
Burası da aspat değil Halilim
Aman bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı aman
Kurşun yarası
***
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
***
Kolcular gelirse Halilim
Nerelere kaçalım
Kolcular gelirse Halilim
Nerelere kaçalım
***
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
***
Burası da aspat değil Halilim
Aman bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
***
Çakır da gözlü Gülsümümü
Çerkez kaymakam aldı
Çakır da gözlü Gülsümümü
Çerkez Kaymakam aldı
***
Kaymakam baskısı canım
Aman aldı yürüdü
Kaymakam baskısı canım
Aman aldı yürüdü
***
Burası da aspat değil Halilim
Aman bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
Burası da aspat değil Halilim
Aman bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
-
Kahve içtim telveli, aklımdan ettin beni
Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni
***
Evimiz direk ister, gemimiz kürek ister
Uzaklardan yar seven, demirden yürek ister
***
Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni
Ben senden vazgeçerim, sen de unuttun beni
***
Üzüm koydum sepete, yar oturur tepede
Yerine bir yar sevdim, şan olsun memlekete
***
Kahve içtim telveli aklımdan ettin beni
Öyle bir yar sevdim ki, hep oynak hem cilveli
***
Ayağında çizmesi, kulağında küpesi
Yaktı kavurdu beni gözlerinin sürmesi
***
Fide kestim dalından, mendil aldım elinden
İki gözüm sevdiğim, şeker akar dilinden
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Bir ılık meltem ve bir mehtap
Sen yanımdayken yeter bana
Yokluğu da gördük varlığı da hayatta
Hiçbir şey ayıramaz bizi bu dünyada
***
Bulutlar bulutlar
Hiçbir zaman terk etmedi bünyemizi umutlar
***
Hala söylenecek bir türkümüz var
Hala parıldıyor yaz gecesi yıldızlar
Sen dünyada her şeyim oldun
Birlikte gülecek günlerimiz var
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