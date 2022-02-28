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Ayna Aklımdan Uçtu Aklımdan Uçtu Kim bilir kimler anlattı aşkımı Kim bilir kaç bin yıldır aşk dilimde Kapkaranlık bir kahroluş ayrılık Tahammülsüz yaktı beni kaç gece *** Adını söyleme Adını söyleme, sus. *** Aklımdan uçtu, aklımdan uçtu Aklımdan uçtu. Tüm Şarkıları