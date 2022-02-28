Aklımdan Uçtu Şarkı Sözleri
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Kim bilir kimler anlattı aşkımı
Kim bilir kaç bin yıldır aşk dilimde
Kapkaranlık bir kahroluş ayrılık
Tahammülsüz yaktı beni kaç gece
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Adını söyleme
Adını söyleme, sus.
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Aklımdan uçtu, aklımdan uçtu
Aklımdan uçtu.