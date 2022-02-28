Allam Allam Gemi gelir iskeleye yanaşır Senin gibi taze mene yaraşır Men neyleyim günüm gecem karışır Uyan uyan a gözleri maralım *** Allam allam seni yar seni bana yar yar Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar *** Gemisine bindim sürdüm samsuna Açtım penceremi baktım her yana Samsunun gızları döner ceylana Uyan uyan a gözleri maralım *** Allam allam seni yar seni bana yar yar Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar *** Gemiler göğü deler direği Göz göl olur sevenlerin yüreği Men sevmişem senin gibi güzeli Uyan uyan o gözleri maralım *** Allam allam seni yar seni bana yar yar Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar

Çiçekler Ekiliyor Çiçekler ekiliyor Güzelim haydi haydi Bahçaya dikiliyor Amman nideyim nasıl edeyim *** Sen orada ben burada Güzelim haydi haydi Böyle zor çekiliyor Amman nideyim nasıl edeyim *** Bahçede gül ağacı Güzelim haydi haydi Dibinde iki bacı Amman nideyim nasıl edeyim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim *** Sinemdeki yaramın Güzelim haydi haydi Sen olursun ilacı Amman nideyim nasıl edeyim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim

Deryalar Aman bre deryalar kanlıca deryalar Biz nişanlıyız deryalar Biz nişanlıyız *** İkimizde bir boydayız Biz delikanlıyız *** Kırcaaliyle Arda arası saat sekiz sırası Ardalılar ağlıyor Yusufum Yoktur ah çaresi *** Çıkar aba poturunu Yusufum Dalgalar artacak Demedim mi ben sana Yusufum Kayığımız batacak *** Kırcaaliyle Arda boylarında Kimler gidecek Garipte Yusufumun annesine Kim haber verecek Zavallı Feridenin annesine Kim haber verecek

Evreşe Yolları Dar bir çift fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri *** Evreşe yolları dar Bana bakma benim yarim var *** Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yarim Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim *** Evreşe yolları dar Bana bakma benim yarim var *** Yeleğinin içinde mavi boncuk nazarlık Benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık *** Evreşe yolları dar Bana bakma benim yarim var

Fosforlu Cevriye Karakolda ayna var, ayna var Kız kolunda damga var Gözlerinden bellidir cevriyem Sende kara sevda var Moryede fosforlu Sende kara sevda var *** Gözlerinden bellidir cevriyem Sende kara sevda var Moryede fosforlu Sende kara sevda var *** Denizlerin kumuyum, kumuyum Balıkların puluyum Aç koynunu, ben geldim cevriyem Ben de Allah kuluyum Moryede fosforlu Ben de Allah kuluyum *** Aç koynunu, ben geldim cevriyem Ben de Allah kuluyum Moryede fosforlu Ben de Allah kuluyum *** Karakolda ayna var, ayna var Kız kolunda damga var Gözlerinden bellidir cevriyem Sende kara sevda var Moryede fosforlu Sende kara sevda var *** Gözlerinden bellidir cevriyem Sende kara sevda var Moryede fosforlu Sende kara sevda var

Hoş Gelişler Ola Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Askerin milletin bayrağınla çok yaşa Arş, arş, arş ileri ileri Arş ileri marş ileri Dönmez geri Türkün askeri Sağdan sola soldan sağa Alda bayrağın düşman üstüne *** Cephede mitralyöz ayna gibi parlıyor Cumhuriyet gençleri bayrak açmış bekliyor *** Parlayan yıldızın alemi aydınlatır Cumhuriyet bayrağın sonsuza dalgalanır

Kirpiklerin Ok Ok Eyle Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni Bıktım dünyanın halinden Vur sineme öldür beni Öldür beni öldür beni *** Yoktur ellere mihnetin Varsa indinde kıymetim Eğer satmaksa niyetin Vur simene öldür beni Öldür beni öldür beni

Oy Bahçenize Oy bahçenize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy *** Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy *** Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda nay nay Nanayda nay *** Oy bahçenize ben giremedim yavrum Kazlardan oy oy kazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy