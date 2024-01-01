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7/24 Dinle Denizden Geliyoruz

Denizden Geliyoruz Şarkı Sözleri

Ayna Denizden Geliyoruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Denizden Geliyoruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Denizden Geliyoruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayna

Ayna

Denizden Geliyoruz

  • Allegria

  • Şah

  • Biz Akdenizliyiz

  • Ey Sevgili

  • İstiklaldeyim

  • Aşık Oldum Anne

  • Yalnız Kumru

  • Çok Fena Aşık Oldum

  • Gelincik (Remix)

  • Denizden Geliyorum

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