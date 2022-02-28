Arkadaş Şarkı Sözleri
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Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş
Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş
Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardaş
Bu en güzel bu en sıcak duygudur arkadaş
***
Ortak olmak her sevince her derde kedere
Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele
***
Olmasın o ta içten gülen gözlerde yaş
Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş
***
Evet arkadaş; kim olduğumu, ne olduğumu
Nerden gelip, nereye gittiğimi sen öğrettin bana.
Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen çıkardın
Bana yürümeyi öğrettin yeniden
El ele ve daima ileriye
Bir gün..
Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile
Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız
Ve aynı yolda yürüdükçe
Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir
Ayrılsak bile kopamayız...
***
Olmayacak o ta içten gülen gözlerde yaş
Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş