Gittiğin Yağmurla Gel Şarkı Sözleri
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Ayna
Gittiğin Yağmurla Gel
-
Ne hasta bekler yatağı
Ne bir ölüyü mezar
Ne de şeytan günahı
Seni beklediğim kadar
Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak hayalimde gölgeni
Gelme artık neye yarar
Artık herşey bitti
Sakın ellimi tutma
Artık herşey bitti
Gözlerime bakma
Ellerinde yok sıcaklık
Gözlerin bak hep karanlık
Herşey bitti
Herşey bitti
Artık herşey bitti
Unuttum o tatlı sözleri
Artık herşey bitti
Unut sen de geçenleri
Artık herşey bitti
Yaktın mı anıları
Artık herşey bitti
Nasıl inandırayım
-
Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar
Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar
Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde
Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Yeniden düştüm yollarına
Vardım geldim ellerine
Yitik buruk bir çocuğum ben
Koyma beni hasretine
***
Yeniden düştüm yollarına
Vardım geldim ellerine
Yitik buruk bir çocuğum ben
Koyma beni hasretine
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Ne yalnızlık ne hüzün ne o eski şarkılar
Hiç biri dokunmuyor senin yokluğun kadar
Gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde
Gözlerimde hayalin hasretin yüreğimde
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Yeniden düştüm yollarına
Vardım geldim ellerine
Yitik buruk bir çocuğum ben
Koyma beni hasretine
***
Yeniden düştüm yollarına
Vardım geldim ellerine
Yitik buruk bir çocuğum ben
Koyma beni hasretine
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
***
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
Gurbette yorgun düştüm de ceylan
Hasret tüketti bittim be ceylan
-
Rüzgarla gelen ilkbahar gibi gözlerin
Bıktım geceden her zaman güzeldi düşlerim
Niyetim sensin gel
Fesleğen kokulu yarimsin
Çarem sensin gel
Alnıma yazılı tazemsin
***
Sevmedim yalanı sevemem ben
Aldatmam seni el gibi
Anladım aşkı gözlerinden
Oldum ben de sen gibi
***
Aşkıma saygı bekliyorum senden
Bir acı türkü dinliyorum yelden
Mevsimi geçtim geçmiyorum senden
Bir acı türkü dinliyorum yelden
-
Geldiğin vapurla hasretim döner,
Geldiğin yağmurla yangınım söner,
***
Ağrıma gidiyor sensiz geçen günler,
Yüreğime kazınmış O güzel gözler,
***
Gittiğin yağmurla gel,
Küskünüm yağmurlara,
Gittiğin yağmurla gel,
Böylesi daha güzel,
***
Bugünlerde içim sıkıldıkça düşüyorum yollara,
Bugünlerde seni düşünüyorum sık sık, neden?
Bugünlerde pek konuşmuyorum da kimseyle,
Ortaköy'ü bilirsin. aynı kahvedeyim çok zaman,
Herkes aynı, herşey aynı,
Bir tek, bir tek sen yoksun
-
Kara kış ne acı geldi
Kuşlarda gittiler
Yar kalır mı bu kış kıyamette
***
Bu kar kokusu İstanbul sokaklarında
Alır beni götürür eski şarkılara
***
Sende bilirsin cankuş
Yaşamak güzel ve zor
İş para aşk vb şikayetler
Birikir sıkıntılar yüreğimde
Sorular cevap bekler
Yardım eder melekler
-
Toprağından dönsün yüzüm ölünce sevemezsem seni
Kan ağlasın iki gözüm ölünce sevemezsem seni,
Ölünce sevemezsem seni
Ak rahmetin görmeyim gonca gülün dermeyim,
Muradıma ermeyim ölünce sevemezsem seni
Ölünce sevemezsem seni
***
Yaşamak yıldızlarda seninle olmak istiyorum
Sevişmek hüner değil yanında kalmak istiyorum
Yaşamak hüner değil seninle ölmek istiyorum
***
Ben bu yerde ölsem de ay yüzlüm yine elde
Muhtaç olayım namerde, ölünce sevemezsem seni
Ölünce sevemezsem seni
***
Yaşamak yıldızlarda seninle olmak istiyorum
Sevişmek hüner değil yanında kalmak istiyorum
Yaşamak hüner değil seninle ölmek istiyorum
-
-
Gecenin köründe pirelerim kaçtı
Yaktım bi' sigara beni açtı
Oturup balkona düşündüm âlemi
Aklım ruhum şaştı
**
Dünya dünya kendimden önce
Seni kurtardım dün bütün gece
Dünya dünya kendimden önce
Seni kurtardım dün bütün gece
**
Vosvosun camı paramparça sakın dedim hırsıza
Teybi al ama kasetler kalsın
Ambalajlar senin olsun ruhlar bize kalsın
Şarkılar lazım bize her zaman lazım
**
Çözmek için dünyayı birlikte söylemek lazım
Ulaşılmaz derler belki minicik hayallere
Kimler neler demişti geçip giden günlerde
Bu yarışa bi' araba araba bulmalıyız babam
**
Bi' güzel olmalı akşamlar
Seyislikten usandık jokey olmalı babam
Bi' güzel olmalı akşamlar
Gecenin köründe pirelerim kaçtı
**
Yaktım bi' sigara beni açtı
Oturup balkona düşündüm âlemi
Aklım ruhum şaştı
Dünya dünya kendimden önce
**
Seni kurtardım dün bütün gece
Dünya dünya kendimden önce
Seni kurtardım dün bütün gece
Vosvosun camı paramparça sakın dedim hırsıza
**
Teybi al ama kasetler kalsın
Ambalajlar senin olsun ruhlar bize kalsın
Şarkılar lazım bize her zaman lazım
Çözmek için dünyayı birlikte söylemek lazım
**
Ulaşılmaz derler belki minicik hayallere
Kimler neler demişti geçip giden günlerde
Bu yarışa bi' araba araba bulmalıyız hocam
Bi' güzel olmalı akşamlar
**
Seyislikten usandık jokey olmalı babam
Bi' güzel olmalı akşamlar
Bu yarışa bi' araba araba bulmalıyız hocam
Bi' güzel olmalı akşamlar
**
Seyislikten usandık jokey olmalı babam
Bi' güzel olmalı akşamlar
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