Denizden Geliyoruz Şarkı Sözleri
Ayna Denizden Geliyoruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Denizden Geliyoruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Denizden Geliyoruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gözlerim dalıp gitti bir kuşun peşi sıra
Mavilerde kayboldu dönmedi yuvasına
Halimi sorup durma bu çocuk kederde anne
Bir dağın yamacıydı mecnun oldu sahillerde
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Aşık oldum anne aşkımın peşindeyim
Burdan çekti gitti bir garip kederdeyim
Aklım uçup gitti aklımın peşindeyim
Aşık oldum anne sorma hiç ne haldeyim
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Aylardır işim yok
anlatsam derdim çok
Enflasyon deflasyon
Cepte metelik yok
***
Aylardır işim yok
Boş laflardan karnım tok
İsyandan vazgeçtim
Kızacak bir merci yok
***
Bunca derdin içinde
Bir çare buldum sende
Sevdim sevildim derken
Şah oldum alemlerde
***
Bunca derdin içinde
Bir çare buldum sende
Aşkından sarhoş oldum
Şah oldum alemlerde
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Ay tanem nur tanemsin
Şu dünyada tek çarem
Sen var ya her şeyimsin
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Masmavi geceler yaşanır akdeniz sahillerinde
Kumsallarda ateşler yakılır sabahı bulur sohbetlerle
Cümbür cemaat şarkılar söylenir mehtap boyu
Biz biliriz sevmek nedir seveceksen bir ömür boyu
Biz akdenizliyiz
Vur gitarın teline teli teline ellerin ellerime
Gel bu gece yıldızları dökeyim saçlarının teline
Kendimi sana nasıl anlatayım
Yaşadığım yerlerden anla
Ben mavilerin tutkunuyum
Acelesi yok herşey zamanla
Sende benim gibi sev yavrum
Sevki denizler kıskansın
Biz de aşk için can verilir
Tek bir yalan söz duymazsın
Biz akdenizliyiz
Ben buralardan ayrılamam sen istersen burda kal
Gül gibi geçinir gideriz senle ozanlar şarkımızı yazar
Akdenizin aşıkları senle ben oluruz ne güzel
Ayrı dillerde şarkımız aynı nakaratı tekrarlar
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Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil
Saçları sırma sırma gözleri nehir
Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil
Saçları sırma sırma gözleri nehir
**
Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil
Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir
Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil
Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir
**
Azmak başında gördüm
Gördüm gönülden sevdim
Bodrum ah cennet Bodrum
Aşkı elinden içtim
**
Gözlerimin önünde bir rüya
Sensin bir ömür sürecek sevda
Adını duysun tüm dünya Allegria
Gözlerimin önünde bir rüya
**
Sensin bir ömür sürecek sevda
Adını duysun tüm dünya Allegria
Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil
Saçları sırma sırma gözleri nehir
**
Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil
Saçları sırma sırma gözleri nehir
Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil
Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir
**
Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil
Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir
Azmak başında gördüm
Gördüm gönülden sevdim
**
Bodrum ah cennet Bodrum
Aşkı elinden içtim
Gözlerimin önünde bir rüya
Sensin bir ömür sürecek sevda
**
Adını duysun tüm dünya Allegria
Gözlerimin önünde bir rüya
Sensin bir ömür sürecek sevda
Adını duysun tüm dünya Allegria
**
Gözlerimin önünde bir rüya
Sensin bir ömür sürecek sevda
Adını duysun tüm dünya Allegria
Gözlerimin önünde bir rüya
**
Sensin bir ömür sürecek sevda
Adını duysun tüm dünya Allegria
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¡Ole!
Vamos allá, ¿correcto?
¡Ole!
Vamos allá, con ella
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Acılı günlerim bitti, kalp bomboş (oh-oh-oh-oh)
Paralı günlerim bitti, cüzdan boş (oh-oh-oh-oh)
Canımı sıktı, yolladım sevgiliyi (oh-oh-oh-oh)
Yalana dolana hiç gerek yok, her şey boş (oh-oh-oh-oh)
**
Denizden geliyorum
Çantamda güzel şeyler var
Denizden geliyorum
Ruhumda güzel şeyler var
**
Giderken gözlerimde yaş vardı (yaş vardı)
Derdim aslında buralardan kaçmaktı (kaçmaktı)
İstanbul o günler bana dar geldi (dar geldi)
Niyetim gittiğim yerlerde kalmaktı
**
Denizden geliyorum
Çantamda güzel şeyler var
Denizden geliyorum
Ruhumda güzel şeyler var
**
Yıldız yağmurları seyrettim her gece
Gözlerim gözlerin gibi
Yıldız yağmurları
Yıldız, yıldız yağmurları
**
Ağladım, rahatladım deliler gibi
Gözlerim gözlerin gibi
**
¡Ole!
Vamos allá, ¿correcto?
¡Ole!
Vamos allá, con ella
**
Geri gelince anladım ki özlemişim (oh-oh-oh-oh)
Aramak istedim hüzünlü sevgiliyi (oh-oh-oh-oh)
Telefon açtım anladım ki aşk mayhoş (oh-oh-oh-oh)
Bir iki gündür öyle gitarım sarhoş (oh-oh-oh-oh)
**
Denizden geliyorum
Çantamda güzel şeyler var
Denizden geliyorum
Ruhumda güzel şeyler var
**
Yıldız yağmurları seyrettim her gece
Gözlerim gözlerin gibi
Yıldız yağmurları
Yıldız, yıldız yağmurları
**
Ağladım, rahatladım deliler gibi
Gözlerim gözlerin gibi
**
¡Ole!
Vamos allá, ¿correcto?
¡Ole!