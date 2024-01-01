Aşık Oldum Anne Gözlerim dalıp gitti bir kuşun peşi sıra Mavilerde kayboldu dönmedi yuvasına Halimi sorup durma bu çocuk kederde anne Bir dağın yamacıydı mecnun oldu sahillerde ** Aşık oldum anne aşkımın peşindeyim Burdan çekti gitti bir garip kederdeyim Aklım uçup gitti aklımın peşindeyim Aşık oldum anne sorma hiç ne haldeyim

Şah Aylardır işim yok anlatsam derdim çok Enflasyon deflasyon Cepte metelik yok *** Aylardır işim yok Boş laflardan karnım tok İsyandan vazgeçtim Kızacak bir merci yok *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Sevdim sevildim derken Şah oldum alemlerde *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Aşkından sarhoş oldum Şah oldum alemlerde *** Ay tanem nur tanemsin Şu dünyada tek çarem Sen var ya her şeyimsin

Biz Akdenizliyiz Masmavi geceler yaşanır akdeniz sahillerinde Kumsallarda ateşler yakılır sabahı bulur sohbetlerle Cümbür cemaat şarkılar söylenir mehtap boyu Biz biliriz sevmek nedir seveceksen bir ömür boyu Biz akdenizliyiz Vur gitarın teline teli teline ellerin ellerime Gel bu gece yıldızları dökeyim saçlarının teline Kendimi sana nasıl anlatayım Yaşadığım yerlerden anla Ben mavilerin tutkunuyum Acelesi yok herşey zamanla Sende benim gibi sev yavrum Sevki denizler kıskansın Biz de aşk için can verilir Tek bir yalan söz duymazsın Biz akdenizliyiz Ben buralardan ayrılamam sen istersen burda kal Gül gibi geçinir gideriz senle ozanlar şarkımızı yazar Akdenizin aşıkları senle ben oluruz ne güzel Ayrı dillerde şarkımız aynı nakaratı tekrarlar

Allegria Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir ** Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir ** Azmak başında gördüm Gördüm gönülden sevdim Bodrum ah cennet Bodrum Aşkı elinden içtim ** Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya ** Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir ** Ay düşmüş dünya durmuş umrumda değil Saçları sırma sırma gözleri nehir Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir ** Sanki cennetten gelmiş dünyadan değil Sevmek bal şerbet elbet ayrılmak zehir Azmak başında gördüm Gördüm gönülden sevdim ** Bodrum ah cennet Bodrum Aşkı elinden içtim Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda ** Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria ** Gözlerimin önünde bir rüya Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria Gözlerimin önünde bir rüya ** Sensin bir ömür sürecek sevda Adını duysun tüm dünya Allegria