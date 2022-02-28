Asmalımescit’te gece yarısı dolandım Nevizade haram bize Cihangir’de gece yarısı dolandım Çınaraltı haram bize Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar Haram bu öykünün geçtiği tüm yollar haram bize Haram çok sevdiysen ve o gittiyse Haram haram haram haram haram İstanbul haram İstanbul *** Balıkpazarı’nda gece yarısı dolandım mutlu olmak haram bize Arnavutköy’de gece yarısı dolandım hatıralar haram bize Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar Haram bu öykünün geçtiği tüm yollar haram bize Haram çok sevdiysen ve o gittiyse Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul *** Asmalımescit’te gece yarısı dolandım hatıralar haram bize Cihangir’de gece yarısı dolandım mutlu olmak haram bize Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul