Asmalımescid Şarkı Sözleri
Ayna Asmalımescid şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Asmalımescid şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Asmalımescid sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Asmalımescit’te gece yarısı dolandım Nevizade haram bize
Cihangir’de gece yarısı dolandım Çınaraltı haram bize
Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar
Haram bu öykünün geçtiği tüm yollar haram bize
Haram çok sevdiysen ve o gittiyse
Haram haram haram haram haram İstanbul haram İstanbul
***
Balıkpazarı’nda gece yarısı dolandım mutlu olmak haram bize
Arnavutköy’de gece yarısı dolandım hatıralar haram bize
Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar
Haram bu öykünün geçtiği tüm yollar haram bize
Haram çok sevdiysen ve o gittiyse
Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul
Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul
***
Asmalımescit’te gece yarısı dolandım hatıralar haram bize
Cihangir’de gece yarısı dolandım mutlu olmak haram bize
Haram sokaklar, haram gökyüzü, haram bildiğim tüm şarkılar
Haram İstanbul haram İstanbul haram İstanbul