Ay Değil Mevsim Değil Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara *** Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke hiç ayrılmasaydık Ağlıyorum çaresiz *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke böyle sevmeseydim Ağlıyorum çaresiz *** Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara

Gesi Bağları Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi aman aranıyorum Bir tek selamına güveniyorum Gel otur yanıma hallarımı söyleyim Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime