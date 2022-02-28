Aynalı Kemer Şarkı Sözleri
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Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken
Seher vakti bir güzele vuruldum
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna
Kuşluk vakti aldı beni koynuna
Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken
Seher vakti bir güzele vuruldum
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
***
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum
Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile
Seher vakti bir güzele vuruldum