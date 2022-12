Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna Kuşluk vakti aldı beni koynuna Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum