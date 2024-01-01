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7/24 Dinle Türküler

Türküler Şarkı Sözleri

Ayna Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayna

Ayna

Türküler

  • Ayrılık

  • Allam Allam

  • Çiçekler Ekiliyor

  • Deryalar

  • Evreşe Yolları

  • Fosforlu Cevriye

  • Hoş Gelişler Ola

  • Kirpiklerin Ok Ok Eyle

  • Oy Bahçenize

  • Zühtü

  • Yalnızım

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