Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem ** Neyleyim ki sene çatabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık ** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben kendim hara geceler ** Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben kendim hara geceler Kor otur kalbime yara geceler Buruktur gönlüme hara geceler ** Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık