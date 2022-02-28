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Ayna Bak Kış Geldi Yine Bak Kış Geldi Yine Bak kış geldi yine, denizi görmeden bitti yaz Bak kış geldi yine, denizi görmeden geçti yaz *** Ne mavideydim ne kumda, gün doğmuş kimin umurunda Bekledim geçer diye, geçmedi üzüntüm Ayrılık kolay değil, yakıyor ateş gibi Ben seni unutmak için kapadım defterimi *** Belli bir yerden sonra insan sevince Cesaret kalmıyor anlatmaya gönlünce Sen cenneti ararken gözlerimde Belli ki acılarımı da gördün en derinde Bak kış geldi yine Tüm Şarkıları