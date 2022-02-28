Bak Kış Geldi Yine Şarkı Sözleri
Ayna Bak Kış Geldi Yine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Bak Kış Geldi Yine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bak Kış Geldi Yine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bak kış geldi yine, denizi görmeden bitti yaz
Bak kış geldi yine, denizi görmeden geçti yaz
***
Ne mavideydim ne kumda, gün doğmuş kimin umurunda
Bekledim geçer diye, geçmedi üzüntüm
Ayrılık kolay değil, yakıyor ateş gibi
Ben seni unutmak için kapadım defterimi
***
Belli bir yerden sonra insan sevince
Cesaret kalmıyor anlatmaya gönlünce
Sen cenneti ararken gözlerimde
Belli ki acılarımı da gördün en derinde
Bak kış geldi yine