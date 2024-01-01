Ben Nerede Doğdum Ellerimi uzattım da Tutamadım gökyüzünü Ayaz oldum dağ başında Sadece ay gördü gözlerimi ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Toprağımdan, rüzgarımdan Beni kim çaldı ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Çocukluk resimlerimden Başka nem kaldı ** Ben nerede doğdum anne Nerelerde kaldı bedenim aman Kocaman bir gelecekten Beni kim çaldı.

Ay Değil Mevsim Değil Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara *** Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke hiç ayrılmasaydık Ağlıyorum çaresiz *** Ay değil mevsim değil Bir ömür geçti sensiz Keşke böyle sevmeseydim Ağlıyorum çaresiz *** Tadım tuzum kalmadı senden sonra Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda Adını söyletmedim senden sonra Ayrıldık deyip geçtim soranlara

Gesi Bağları Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi aman aranıyorum Bir tek selamına güveniyorum Gel otur yanıma hallarımı söyleyim Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Hekimoğlu Hekimoğlu derler benim aslıma Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime Hekimoğlu derler bir yiğit uşak Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek *** Konaklar yaptırdım mermer direkli Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli *** Konaklar yaptırdım döşetemedim Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu

Ah Marmara Bebek parkında Tam öğle ortasında boş bir oltada Umutlarım salınıp duruyor suyun aynasında Kahvede aynı masada dalıp hayal kurduğumuz manzarada Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda Halimi anlatmaya söz yok ** Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Aşkımı anlatmaya söz yok Bebek parkında ** Seninle oturduğumuz çınarın altında Yalnızlığım yokluğunun yanaşılmaz kıyılarında Kahvede aynı masada bi' zamanlar söylediğin şarkılarda Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda ** Aşkımı anlatmaya söz yok Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Aşkımı anlatmaya söz yok ** Ah sevgilim bir yolu olsa dönsek yine o eski yıllara Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda Ay kız'la