Nefes Şarkı Sözleri
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Ellerimi uzattım da
Tutamadım gökyüzünü
Ayaz oldum dağ başında
Sadece ay gördü gözlerimi
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Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Toprağımdan, rüzgarımdan
Beni kim çaldı
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Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Çocukluk resimlerimden
Başka nem kaldı
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Ben nerede doğdum anne
Nerelerde kaldı bedenim aman
Kocaman bir gelecekten
Beni kim çaldı.
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Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
***
Sonradan kor ayrılık derlerdi inanamazdım
Görseydim bu günleri ölürdüm bırakmazdım
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke hiç ayrılmasaydık
Ağlıyorum çaresiz
***
Ay değil mevsim değil
Bir ömür geçti sensiz
Keşke böyle sevmeseydim
Ağlıyorum çaresiz
***
Tadım tuzum kalmadı senden sonra
Çıkmadım dolaşmadım sokaklarda
Adını söyletmedim senden sonra
Ayrıldık deyip geçtim soranlara
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi aman aranıyorum
Bir tek selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallarımı söyleyim
Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
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Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime
Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim on arma fişek
***
Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu dediğinde narinim aslan yürekli
***
Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye Fatsa bir oldu da narinim baş edemedim
Ünye Fatsa arası Ordu’da kuruldu
Hekimoğlu dediğinde narinim orda vuruldu
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Bebek parkında
Tam öğle ortasında boş bir oltada
Umutlarım salınıp duruyor suyun aynasında
Kahvede aynı masada dalıp hayal kurduğumuz manzarada
Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda
Halimi anlatmaya söz yok
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Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Aşkımı anlatmaya söz yok
Bebek parkında
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Seninle oturduğumuz çınarın altında
Yalnızlığım yokluğunun yanaşılmaz kıyılarında
Kahvede aynı masada bi' zamanlar söylediğin şarkılarda
Bir burukluk yanıp duruyor şimdi omuzlarımda
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Aşkımı anlatmaya söz yok
Yalan dünya bir masal olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Aşkımı anlatmaya söz yok
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Ah sevgilim bir yolu olsa dönsek yine o eski yıllara
Yalan dünya bir rüya olsa uyanmasak kalsak anılarda
Ay kız'la
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Nasılsın dedi aynadaki resmin
Nasılsın? gittiğim günden beri
Derin bir sızı kaldı hatıra
Çok özlüyor içim bazen seni
Aşkın kanunu böyle ,bir taraf çok severse
Ayrılık gelir, ahh ayrılık
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Yazdığın mesajları okudum bütün gece
Sildim her birini ah ayrılık
Ah ayrılık,ah ayrılık
Ah ayrılık ,ah ayrılık
Unutmuşsun bende birçok şeyi
Tek küpen duruyor kenarda
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