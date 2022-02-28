Eğer ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda Eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara *** Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar Baş ucumda biten yediverenleri ah aşıklar koklasınlar *** Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda, Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı A benim ruhumun teri memleketim; Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine, Meğer gurbet dediğin, mahpusluk muş güneşli avlularda, yaşanırmış öylesine Dönüşümde ne bulurum bilemem, Bildiğim; döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim, elbet bir gün döneceğim Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem, Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez, bu kadar sevmeyince