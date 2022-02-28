Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar Şarkı Sözleri
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Ayna
Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar
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Eğer ölürsem buralarda
Eğer benim için ağlayan biri varsa baş ucumda
Eğer ölürsem buralarda
Vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara
***
Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar
Baş ucumda biten yediverenleri ah aşıklar koklasınlar
***
Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda,
Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı
A benim ruhumun teri memleketim;
Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine,
Meğer gurbet dediğin, mahpusluk muş güneşli avlularda, yaşanırmış öylesine
Dönüşümde ne bulurum bilemem,
Bildiğim; döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim, elbet bir gün döneceğim
Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem,
Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar
Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez, bu kadar sevmeyince