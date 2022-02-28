Birlik Marşı Aynı yüzyılda Aynı toprak Aynı kültürde Büyüdük yürüdük birlikte *** Aynı sevdadan Aynı zorluk Aynı düşlerden Geçerek geldik bu güne *** Kardeşler dört yanımız kem gözle dolmuş Kardeşler birlik olmamız onlara dert olmuş *** Bize bizlerden başkası dost olmaz Ne çok batı ne çok doğu bize uymaz Ağlasak dünyada tek bir kul duymaz Sımsıkı sarıl bu birlik yıkılmaz

Ada Vapuru Sabaha kadar yandı içimde bir ateş Neleri alıp gitti ne kaldı ahh o günlerden *** Rüzgar gibi esip geçtin hayatımdan Hala her yanımda izlerin var Rüzgar gibi geçip gittin hayatımdan Saçlarımda serin bir hüzün var *** Bu ada vapurunda sen olmalıydın yanımda Bir derin sızı kaldı o günlerden hatıra Bu ada vapurunda sen olmalıydın yanımda O güzel gözlerin var duyduğum şarkılarda

Arkadaş Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardaş Bu en güzel bu en sıcak duygudur arkadaş *** Ortak olmak her sevince her derde kedere Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele *** Olmasın o ta içten gülen gözlerde yaş Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş *** Evet arkadaş; kim olduğumu, ne olduğumu Nerden gelip, nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen çıkardın Bana yürümeyi öğrettin yeniden El ele ve daima ileriye Bir gün.. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir Ayrılsak bile kopamayız... *** Olmayacak o ta içten gülen gözlerde yaş Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş

Dilara Dün gece sabaha kadar yürüdüm göl kıyısında Güneşi bekleyen bulutlar gördüm, ay uyumuştu *** Karşı köyde büyük bir ateş yakmışlar Dumanı dağlar kadar, aşkımız kadar *** Ateş böcekleri dans ediyordu zamana inat Sen de ordaydın, saçların alev alev, "dilara" Hala yaşıyorsun bende gerçeğe inat "dilara" *** "Dilara, dilara" O cennette diyorum Soranlara, tanıyanlara

Geceler Bir dağın başındayım yapayalnız karanlık Karlar var karlar var bembeyaz Bir kapı önündeyim ardı nedir bilinmez Sevmek var sevmek var zamansız *** Ölüm kalanların uydurması ateş yananların Doğru bir yoldur ancak dönüşü olmaz yanlışa *** Geceler bana seni anlatıyor Geceler kor ateşler yanıyor Geceler bir hüzündür sarıyor Geceler bir umudum yok mu? *** Bir yolun başındayım yorgun argın kararsız Tozlar var kuru dallar sapsarı Bir aşkın buhranında sensizlik derdindeyim Gitmek var bitmek var çaresiz *** Buradaydık geçen yıl aynı tarih Seninle çok mutluyduk sesini duydum dün gece *** Geceler bana seni anlatıyor Geceler kor ateşler yanıyor Geceler bir hüzündür sarıyor Geceler bir umudum yok mu

Gelincik Varoşların aşıklerı gerçek olur çıkarsız Bende seni öyle sevdim özüm gibi yalansız İş ararken kahvelerde inanan gözlerin vardı O dalgalı saçlarında gül kokan umut vardı Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı Aş pişmeyen ocaklarda aç doyuran umut vardı *** Söyle birbirimizi nasıl sevdik Saçları sırma gelincik Gözleri sürme gelincik Suçumuz neydi bizim *** Sevdik birbirimizi deli sevdik Saçları sırma gelincik Gözleri sürme gelincik Suçumuz neydi bizim *** Varoşların sevdaları gerçek olur çıkarsız Bende seni öyle sevdim özüm gibi yalansız Gözlerinde bir ümitti yanıyordu yürek gibi Yoksulluğun pençesinde arıyordu gözlerini Yağmur çamur varoşlarda sımsıcak yürekler vardı Aş pişmeyen ocaklarda aç doyuran umut vardı *** Söyle birbirimizi nasıl sevdik Saçları sırma gelincik Gözleri sürme gelincik Suçumuz neydi bizim *** Sevdik birbirimizi deli sevdik Saçları sırma gelincik Gözleri sürme gelincik Suçumuz neydi bizim

Güller Açtı Yağmurlu günlerde şarkılar yazdım sana Benden uzak illerde çağırdım duymadın ki Kış günü ıssız sahil asil dostum denizle Bir buruk hüzün oldu ağladık bilmedin ki *** Nerelerden geldim uzaktan Geçtim bin türlü tuzaktan Yüreğimdeki sıcaktan Haberin var mı *** Güller açtı bak sahillerde Ben sana hasret mecnun bu yerlerde

Leyla Nasıl da geçti kocaman yaz Bir gülüştü bembeyaz Günler güllenip bahçelerde *** Fasılda cazda kumsalda Istakoz olduk kumlarda Düşler gün olup yüreklerde *** Hava bedava, suya biraz para verip, Daha ilk günden tezgahı kuma serip, Gözlerin ve bir gitar Dalgalar yetti bana Yakamozlar yıldızlar Ayışığı bedava Leyla *** Gökyüzünden çok mavi Öksüzüm sensiz gari Bir selam gönder bari, Leyla dalgalarla

Seni Çok Seviyorum Anılar karşımda dans eder Gözlerin düşer yüreğime Geceler sensiz gelir geçer Sen şimdi uzak şehirlerde *** Nasıl sevdim seni Nasıl düştüm yangınlara Nasıl sevdim seni Nasıl kandım yalanlara *** Aşkın başın almış durmaz yıllar geçiyor Hasret dile gelmez yavrum dünya biliyor Anlamadın ki onca zamana rağmen Şarkıların hepsi sana duy bak ne diyor *** Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Ne olur dön gel bana Seni çok seviyorum

Vur Patlasın Çal Oynasın İlk olsun bu gece Aşk olsun son hece Her ihtimale karşı Elinde gül olsun *** İlk olsun bu gece Aşk olsun son hece Dosta düşmana karşı Elinde gül olsun *** Bahtın açılsın Talih saçılsın Gönlün şen olsun Kendini üzme sakın *** Heeey.. Vur patlasın çal oynasın Bu hayat böyle geçer hey Bu hayat böyle geçer