Masmavi geceler yaşanır akdeniz sahillerinde Kumsallarda ateşler yakılır sabahı bulur sohbetlerle Cümbür cemaat şarkılar söylenir mehtap boyu Biz biliriz sevmek nedir seveceksen bir ömür boyu Biz akdenizliyiz Vur gitarın teline teli teline ellerin ellerime Gel bu gece yıldızları dökeyim saçlarının teline Kendimi sana nasıl anlatayım Yaşadığım yerlerden anla Ben mavilerin tutkunuyum Acelesi yok herşey zamanla Sende benim gibi sev yavrum Sevki denizler kıskansın Biz de aşk için can verilir Tek bir yalan söz duymazsın Biz akdenizliyiz Ben buralardan ayrılamam sen istersen burda kal Gül gibi geçinir gideriz senle ozanlar şarkımızı yazar Akdenizin aşıkları senle ben oluruz ne güzel Ayrı dillerde şarkımız aynı nakaratı tekrarlar

Aylardır işim yok anlatsam derdim çok Enflasyon deflasyon Cepte metelik yok *** Aylardır işim yok Boş laflardan karnım tok İsyandan vazgeçtim Kızacak bir merci yok *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Sevdim sevildim derken Şah oldum alemlerde *** Bunca derdin içinde Bir çare buldum sende Aşkından sarhoş oldum Şah oldum alemlerde *** Ay tanem nur tanemsin Şu dünyada tek çarem Sen var ya her şeyimsin

¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole! Vamos allá, con ella ** Acılı günlerim bitti, kalp bomboş (oh-oh-oh-oh) Paralı günlerim bitti, cüzdan boş (oh-oh-oh-oh) Canımı sıktı, yolladım sevgiliyi (oh-oh-oh-oh) Yalana dolana hiç gerek yok, her şey boş (oh-oh-oh-oh) ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Giderken gözlerimde yaş vardı (yaş vardı) Derdim aslında buralardan kaçmaktı (kaçmaktı) İstanbul o günler bana dar geldi (dar geldi) Niyetim gittiğim yerlerde kalmaktı ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Yıldız yağmurları seyrettim her gece Gözlerim gözlerin gibi Yıldız yağmurları Yıldız, yıldız yağmurları ** Ağladım, rahatladım deliler gibi Gözlerim gözlerin gibi ** ¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole! Vamos allá, con ella ** Geri gelince anladım ki özlemişim (oh-oh-oh-oh) Aramak istedim hüzünlü sevgiliyi (oh-oh-oh-oh) Telefon açtım anladım ki aşk mayhoş (oh-oh-oh-oh) Bir iki gündür öyle gitarım sarhoş (oh-oh-oh-oh) ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Yıldız yağmurları seyrettim her gece Gözlerim gözlerin gibi Yıldız yağmurları Yıldız, yıldız yağmurları ** Ağladım, rahatladım deliler gibi Gözlerim gözlerin gibi ** ¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole!