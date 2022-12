Çiçekler Ekiliyor Çiçekler ekiliyor Güzelim haydi haydi Bahçaya dikiliyor Amman nideyim nasıl edeyim *** Sen orada ben burada Güzelim haydi haydi Böyle zor çekiliyor Amman nideyim nasıl edeyim *** Bahçede gül ağacı Güzelim haydi haydi Dibinde iki bacı Amman nideyim nasıl edeyim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim *** Sinemdeki yaramın Güzelim haydi haydi Sen olursun ilacı Amman nideyim nasıl edeyim Gel yanıma sevdiğim bize gidelim

Artık Sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Artık sevmeyeceğim *** Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Benim ahımı aldın Benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim *** Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim

Bir Gülü Sevdim Bu son buluşmamız Bu son görüşmemiz Kim bilir bir daha karşılaşmayız Belki de bir daha görüşemeyiz Ayrılmalıyız ayrılmalıyız *** Kim bilir bir daha karşılaşmayız Belki de bir daha görüşemeyiz Ayrılmalıyız ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız *** Senin gözlerin yaşlı Benim yüreğim yaslı Bu aşkta bir umut kalmadı yazık Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız ayrılmalıyız *** Bu aşkta bir umut kalmadı yazık Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız

Bırak Ellerimi Gidiyorum, çaresizim Yalvarırım ellerimi bırak Böyle bir anda sanma ki hissizim Gidiyorum içim burkularak Böyle bir anda sanma ki hissizim Gidiyorum içim burkularak *** Bırak, bırak ellerimi Bırak, bırak ellerimi Arzularım çılgın gibi Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi *** Bırak, bırak ellerimi Bırak, bırak ellerimi Arzularım çılgın gibi Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi *** Şarkı olurum bir gün, seslenirim sana uzaklardan Yıldız olur görünürüm gökyüzünün karanlığında Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur bırak *** Bırak, bırak ellerimi Bırak, bırak ellerimi Arzularım çılgın gibi Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi *** Bırak, bırak ellerimi Bırak, bırak ellerimi Arzularım çılgın gibi Nasıl istiyorum bilsen seni öpmeyi *** Bırak, bırak ellerimi Bırak, bırak ellerimi

Dünya Tatlısı En güzel o çağım hani Deli dolu sevdik ikimiz Solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin *** Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin *** En güzel o çağım hani Deli dolu sevdik ikimiz Solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin *** Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin *** Hani dünya tatlısı Bir düş kurardık heyecanla İçli içli ağlardık O masum gözyaşımızla *** İkimiz henüz çok genç Soruyorduk birbirimize O büyülü şey neydi Arıyorduk gözlerimizle *** Merdivenli sokakta Ayrıldık hatırlarsın Yıllardır hep rüyamda Gelirsem orda mısın *** Merdivenli sokakta Ayrıldık hatırlarsın Yıllardır hep rüyamda Gelirsem orda mısın *** Hani dünya tatlısı Bir düş kurardık heyecanla İçli içli ağlardık O masum gözyaşımızla *** İkimiz henüz çok genç Soruyorduk birbirimize O büyülü şey neydi Arıyorduk gözlerimizle *** O yıldızlı gözlerinde Parlayıp da sönünce ışık Öpüşürdük sevişirdik Deli gibi hep sarılırdık *** O yıldızlı gözlerinde Parlayıp da sönünce ışık Öpüşürdük sevişirdik Deli gibi hep sarılırdık *** En güzel o çağım hanı Deli dolu sevdik ikimiz Solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin *** Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin *** En güzel o çağım hanı Deli dolu sevdik ikimiz Solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin *** Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin *** Hani dünya tatlısı Bir düş kurardık heyecanla İçli içli ağlardık O masum gözyaşımızla *** İkimiz henüz çok genç Soruyorduk birbirimize O büyülü şey neydi Arıyorduk gözlerimizle *** Hani dünya tatlısı Bir düş kurardık heyecanla İçli içli ağlardık O masum gözyaşımızla *** İkimiz henüz çok genç Soruyorduk birbirimize O büyülü şey neydi Arıyorduk gözlerimizle...

Gönül Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor, gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın, gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma, gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın, gönül Gönül, gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane gönül

Gurur Duyarım Saçlarım ne zaman yüzüne düşse Ellerim ne zaman eline değse Gözlerim ne zaman seni görse Sevmekten seni gurur duyarım *** Yaz, sonbahar, kış ve baharda En sıkıntılı günümde ve anımda Sen varken veya yokken yanımda Sevmekten seni gurur duyarım *** Sen sabahın getirdiği bir esinti Yosunun kokusu, denizin mavisi Vazgeçemediğim bir aşksın sen Sana aşık olmaktan gurur duyarım *** Mevsimler geçse de aradan Yaşadıkça ben bu dünyada Ömrümce adım adım yanında Yürümekten senin gurur duyarım *** Yaz, sonbahar, kış ve baharda En sıkıntılı günümde ve anımda Sen varken veya yokken yanımda Sevmekten seni gurur duyarım *** Sen sabahın getirdiği bir esinti Yosunun kokusu, denizin mavisi Vazgeçemediğim bir aşksın sen Sana aşık olmaktan gurur duyarım

Hekimden Sorma Bak nasıl ağlıyorum ben Çiçek gibi soluyorum ben Ne umut bir çare var Sensiz geçen yaşamda *** Bak nasıl yanıyorum ben Alevdir bu aşkın her yanı Ne gecem ne gündüzüm var Sensiz geçen zamanda *** Hekimden sonra çekenden sor Demişler acısını dertlerin Çare gösteren değil Çeken bilir demişler *** Çok zormuş sensiz olmak Arayıp da seni bulmamak Her anım böyle olunca Neye yarar yaşamak

Kar Tanesi Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Havalar çok ayaz çok ayaz çok ayaz Üşüyorum *** Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Dön gel dön gel artık, dön gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum *** Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar Düşer tane tane döne döne damlacıklar Her taraf çal çamur çal çamur çal çamur Yağıyor sel yağmur sel yağmur sel yağmur Üşüyorum *** Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum *** Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum *** Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum *** Dön gel dön gel artık, dön gel artık dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum

O Yaz Ne güzel geçmişti bütün bir yaz Başımda kavak yelleri esen o yaş Bense hanımeli kadar beyaz Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz Bense hanımeli kadar beyaz Çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz *** Nasıl da koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde Sen bana, ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz Sen bana, ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz *** Eline değerdi safça elim Seninse arardı beni gözlerin Öpüşürken korkusu bir şeylerin Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz Öpüşürken korkusu bir şeylerin Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz *** Çocuk kalbimize dolan gamla Oturup ağlamıştık sessiz çardakta Çaresiz erken inen akşamla Veda edip ayrıldık biterken o yaz Çaresiz erken inen akşamla Veda edip ayrıldık biterken o yaz *** Nasıl da koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde Sen bana, ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz Çaresiz erken inen akşamla Veda edip ayrıldık biterken o yaz *** Sen bana, ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz Çaresiz erken inen akşamla Veda edip ayrıldık biterken o yaz *** Sen bana, ben sana komşu evlerde

Olamazdım Senle Hayli zor oldu sevdandan vazgeçmem Her şeyden acı bile bile aldanmak Çok yazık oldu seninle geçen zamana En büyük suçtu inanmak yalanlara *** Olamazdım senle, yapamazdım senle Yaralıydı her gün gönlüm seninle Olamazdım senle, yapamazdım senle Bitecekti elbet günün birinde *** Bırakıp da gitmem sanıyordun seni Acımasız gerçekler zorladı buna beni İlk kez yenildim ilk defa mağlup oldum Yıkıldım yoruldum varlığınla tükendim *** Olamazdım senle, yapamazdım senle Bitecekti elbet günün birinde Olamazdım senle, yapamazdım senle Bitecekti elbet günün birinde *** Olamazdım senle, yapamazdım senle Yaralıydı her gün gönlüm seninle Olamazdım senle, yapamazdım senle Bitecekti elbet günün birinde *** Olamazdım senle, yapamazdım senle Yaralıydı her gün gönlüm seninle Olamazdım senle, yapamazdım senle Yaralıydı her gün gönlüm seninle

Son Mektup Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? *** Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Demek ki yalanmış aşkın sevgin de Mutlu ol diyorsun sensiz olur mu? *** Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla *** Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla *** Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla *** Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla *** Demek ki sevenler böyle yanarmış Tanrının verdiği canı kul alırmış Benim kaderimde de ayrılmak varmış Her şeyi anladım bu son mektupla *** Teselli artık neyi değiştirir ki Elinle kabrimi kazdın demek ki Ben zaten dünyada gün görmedim ki Son darbeyi vurdun bu son mektupla *** Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla *** Ayrılsak da mutluluk dilerim sana Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma Yazdığın haberin her satırına Ecelimi yazsan da bu son mektupla

Yalan Ağlıyorum ben sensiz köşelerde Ağlıyorum ben sensiz anılarda Soruyorum kendime, neden böyleyim? Soruyorum dostlara, neden böyleyim? Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle? Ben bu muyum sevgilim düştüm bu hâle? *** Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan Yalan, yalan, beni aradığın yalan Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan Yalan, yalan, gözyaşların da yalan *** Duyuyorum ben rüzgârda sesini Duyuyorum ben yağmurda ismini Seninle olunca sızlar yüreğim Seninle olmayınca ağlar yüreğim Yıllar geçse bile seni seveceğim Aşkın ile avunup sensiz öleceğim *** Yalan, yalan, beni düşündüğün yalan Yalan, yalan, beni aradığın yalan Yalan, yalan, beni sevdiğin yalan Yalan, yalan, gözyaşların da yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Yalan, yalan