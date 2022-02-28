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7/24 Dinle Bir Zerrin Özer Arşivi

Bir Zerrin Özer Arşivi Şarkı Sözleri

Ayna Bir Zerrin Özer Arşivi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Bir Zerrin Özer Arşivi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zerrin Özer Arşivi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayna

Ayna

Bir Zerrin Özer Arşivi

  • Çiçekler Ekiliyor

  • Artık Sevmeyeceğim

  • Bir Gülü Sevdim

  • Bırak Ellerimi

  • Dünya Tatlısı

  • Gönül

  • Gurur Duyarım

  • Hekimden Sorma

  • Kar Tanesi

  • O Yaz

  • Olamazdım Senle

  • Son Mektup

  • Yalan

  • Kar Beyaz (Düet-Kerim Tekin)

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