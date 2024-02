Çok fena aşık oldum aşık oldum galiba Nasıl bir belaysa bu acı tatlı yanyana Sadece görmek için iki dakka yüzünü Sabah akşam deli gibi bekliyorum dönmeni ** Al canımı canına katıp da git dedim sana Ah acını acıma katıp da git Benim senden başka alacak nefesim yok ki İstanbul'da Al nefesimi nefesine kat öyle git ** Dur ne olur ne olur gitme diyemem Diyemem diyemem aslında hiçbir şey diyemem Her şeyim ne kadar sana bağlıymış hayatımda Sadece ben sevdim diye bizi senden geri isteyemem ** Dur ne olur ne olur gitme diyemem Diyemem diyemem aslında hiçbir şey diyemem Her şeyim ne kadar sana bağlıymış hayatımda Sadece ben sevdim diye bizi senden geri isteyemem ** Al canımı canına katıp da git dedim sana Ah acını acıma katıp da git Benim senden başka alacak nefesim yok ki İstanbul'da Al nefesimi nefesine kat öyle git

Ayrılıyoruz sanırım bu son gece Gözlerin anlatıyor bırak bir şey söyleme Ayrılıyoruz ateşler yanıyor içimde Sensiz nasıl olacak şu koskoca şehirde ** Bilemem ne kadar sürecek bu acı Bildiğim her aşkın bir sonu var Elbet unutur insan zamanla Daha çok taze acım çok yolum var ** Kumrular gibi iki sevgili acı günlerden geçmedik mi Ne hayalleri bebekler gibi el ele verip büyütmedik mi Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en uzak sahillere ** Ben yaşarım payıma düşeni sen üzülme Git buralar şimdiden kül hasretinle Her gerçek aşık bir bebektir meleklerin gözünde Ve her gerçek aşık için ağlayan bir melek vardır gökyüzünde ** Boşuna bakma göremezsin zaten görmüş olsan gitmezsin Git gidebildiğin en uzak şehirlere Git gidebildiğin en güzel ümitlerle Ben böyle de yaşarım toz duman benim için üzülme ** Her taraf sen dolu anılar bu bana yeter Şimdi git