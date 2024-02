¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole! Vamos allá, con ella ** Acılı günlerim bitti, kalp bomboş (oh-oh-oh-oh) Paralı günlerim bitti, cüzdan boş (oh-oh-oh-oh) Canımı sıktı, yolladım sevgiliyi (oh-oh-oh-oh) Yalana dolana hiç gerek yok, her şey boş (oh-oh-oh-oh) ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Giderken gözlerimde yaş vardı (yaş vardı) Derdim aslında buralardan kaçmaktı (kaçmaktı) İstanbul o günler bana dar geldi (dar geldi) Niyetim gittiğim yerlerde kalmaktı ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Yıldız yağmurları seyrettim her gece Gözlerim gözlerin gibi Yıldız yağmurları Yıldız, yıldız yağmurları ** Ağladım, rahatladım deliler gibi Gözlerim gözlerin gibi ** ¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole! Vamos allá, con ella ** Geri gelince anladım ki özlemişim (oh-oh-oh-oh) Aramak istedim hüzünlü sevgiliyi (oh-oh-oh-oh) Telefon açtım anladım ki aşk mayhoş (oh-oh-oh-oh) Bir iki gündür öyle gitarım sarhoş (oh-oh-oh-oh) ** Denizden geliyorum Çantamda güzel şeyler var Denizden geliyorum Ruhumda güzel şeyler var ** Yıldız yağmurları seyrettim her gece Gözlerim gözlerin gibi Yıldız yağmurları Yıldız, yıldız yağmurları ** Ağladım, rahatladım deliler gibi Gözlerim gözlerin gibi ** ¡Ole! Vamos allá, ¿correcto? ¡Ole!