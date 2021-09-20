Ayna

Ayna grubu 1996 yılında kurulmuş bir Türk müzik grubudur. Erhan Güleryüz, Cemil Özeren, Can Güney tarafından kurulan müzik grubunun prodüktörlüğünü Erol Köse yapmıştır. Rock müzik grubu ilk albümünü 1996 yılında piyasaya çıkarmıştır. Ayna grubunun Gittiğin Yağmurla Gel adlı şarkıyla başlayan müzik yolculuğu 2002 yılından sonra yaptıkları Bostancı Durağı adlı albümden sonra beraber çalıştıkları Erol Köse ile yollarını ayırdı ve aynı zamanda grubun solisti olan Cemil Özeren’de 2002 yılında Ayna grubundan ayrıldı. Bunun ardından 2004 senesinde Erhan Güleryüz solo albümü Doğum Günü ile birlikte Denizden Geliyoruz albümünü, Rüzgar Yapım bünyesinde çıkarmış ve bu güne kadar kendi yollarında devam etmişlerdir. Beraber büyük başarılara imza atmalarına rağmen, Ayna grubu popüler kültüre teslim olmadığı için başarıları gӧzardı gölgede kaldı. Ayna grubu kendilerini bir albüm grubu olarak değil, konser grubu olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda, kuruldukları günden bu yana grubun kayda değer üyelerinden Cemil Özeren dâhil olmak üzere, özel hayatlarındaki dostluğun kalıcı olması şartıyla birçok üye değiştirmiş ve 20'yi aşkın farklı müzisyenle çalışmışlardır. Ayna grubu, 2007 - 2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT-Müzik kanalında yayınlanan ‘Aynadan Yansıyanlar’ programını yapmıştır. Kurulduğu günden bu yana peşini hiç bırakmayan sadık bir dinleyici kitlesine sahiptir. Konserlerde gerek yeni, gerek yıllar ӧncesine ait parçaları meydanlara sӧyletmeyi başarmışlardır. Ayna grubunun eski üyesi olarak bilinen solist Cemil Özeren 20 Kasım 2012 günü bir süredir tedavisini gördüğü siroz hastalığı nedeniyle ölmüştür. Ayna, 2016'da Fransa'da düzenlenen Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden millî takımımız için "Şampiyonluk Yakışır Sana" adlı marş bestelemiştir.