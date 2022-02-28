Benim Gibi Şarkı Sözleri
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Bugün özel bugün güzel bir gün
İçimde tarifsiz bir huzur var
Bütün gece dua ettim yine
Ne güzelmiş senle yaşananlar...
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Bu sabah çok erkendi uyandım
Karanlıktı hala tüm sokaklar
Yağmur Yağdı, yıkandı tüm şehir
Güneş açtı bütün hatıralar
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Takvimlerden bir gün daha düştü
Bir gün daha gidişinden sonra
Ben iyiyim ağladığıma bakma
Alışmak zor sensiz yaşamaya...
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Doğum günün kutlu olsun canım
Mutlu olsun benim diğer yarım
Doğum günün kutlu olsun canım
Yanındayım yerim senin yanın
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Eşyaları tek tek toparladım
Uzun uzun resimlere baktım
İki damla aktı gözlerimden
Sevdiğin bir türküyü fısıldadım
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Doğum günün kutlu olsun canım
Mutlu olsun benim diğer yarım
Doğum günün kutlu olsun canım
Yanındayım yerim senin yanın
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