Bugün özel bugün güzel bir gün İçimde tarifsiz bir huzur var Bütün gece dua ettim yine Ne güzelmiş senle yaşananlar... *** Bu sabah çok erkendi uyandım Karanlıktı hala tüm sokaklar Yağmur Yağdı, yıkandı tüm şehir Güneş açtı bütün hatıralar *** Takvimlerden bir gün daha düştü Bir gün daha gidişinden sonra Ben iyiyim ağladığıma bakma Alışmak zor sensiz yaşamaya... *** Doğum günün kutlu olsun canım Mutlu olsun benim diğer yarım Doğum günün kutlu olsun canım Yanındayım yerim senin yanın *** Eşyaları tek tek toparladım Uzun uzun resimlere baktım İki damla aktı gözlerimden Sevdiğin bir türküyü fısıldadım *** Doğum günün kutlu olsun canım Mutlu olsun benim diğer yarım Doğum günün kutlu olsun canım Yanındayım yerim senin yanın