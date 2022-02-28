Allahaısmarladık Şarkı Sözleri
Ayna Allahaısmarladık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayna Allahaısmarladık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Allahaısmarladık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Her acı geçer dünü unutulur
Uzun olsa da gece sabahı bulur
Yapılan işin sorusu sorulur
Koca dünyada herkes yerini bulur
***
Her hüzünde bir umut olsun yakışır insana
Bir kıvılcım çakıverip aşka sevmekten korkma
***
Dön bak aynaya bu sen misin hatırla
Hatırla geçmiş günlerini
Dön bak yollara o yolları hatırla
Hatırla nerden geldiğini
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Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk...
***
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
***
Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi...
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
***
Yok deme bana sen de ben gibisin
İsteseler canını verirsin
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi
***
Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi...
***
Benim de gözüm artık açıldı
Her yanıma kısmet saçıldı
İstemem ne aşk ne karakter
Dünya para üstüne döner
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
***
Her şey mal mülk her şey para pul
Dostlukmuş sevgiymiş ara bul
-
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
-
Bu kaçıncı ayrılışın bakmadan gözyaşıma
Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma
Yanına mı kalır sandım sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
***
Hep susuyorsam, sabrediyorsam
Sanma ki senin aşkından ölüyorum
Sabır taşına benzedim diye
Aptal sanma gününü bekliyorum
***
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden
Sana göre hava hoş beni yok ki düşünen
Gün olup intikam saati deli gibi çalacak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
***
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz
Canın isterse ararsın, istemezse aramaz
***
Hep susuyorsam, sabrediyorsam
Sanma ki senin aşkından ölüyorum
Sabır taşına benzedim diye
Aptal sanma gününü bekliyorum
***
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek
Bakalım o zaman seni kim kurtaracak
-
Ben beni kendi içimde
Bilmem arasam bulur muyum
Yaşanmamış genç yıllarımı
Ve sebebini suskunluğumun
***
Buluşsam orada kendimle
Ve yaratsam ellerimle
Küçük bir sırça köşk misali
Dostlarımla benim evrenimde
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaşatan
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaşatan
***
Cesaretim olur o zaman
Düşünmeye içtenlikle
Açık seçik ve hiç korkmadan
Sonuna dek dürüst ve sevgiyle
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaşatan
***
Boş yer değil yok inanmam
Koşarım yine ardından
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaşatan
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