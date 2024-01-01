Dur Biraz Şarkı Sözleri
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Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur, dur biraz, gitme
Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git
Dur, çok yağmurum var, dinle
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Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne
Bir minik dövme olsaydım güzel teninde
Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki
Sevmedin ki, sevmedin ki
**
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
**
Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur, dur biraz, gitme
Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git
Dur, çok yağmurum var, dinle
**
Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne
Bir minik dövme olsaydım güzel teninde
Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki
Sevmedin ki, sevmedin ki
**
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
**
Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur