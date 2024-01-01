Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur, dur biraz, gitme Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git Dur, çok yağmurum var, dinle ** Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne Bir minik dövme olsaydım güzel teninde Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki Sevmedin ki, sevmedin ki ** Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya ** Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur, dur biraz, gitme Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git Dur, çok yağmurum var, dinle ** Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne Bir minik dövme olsaydım güzel teninde Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki Sevmedin ki, sevmedin ki ** Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya ** Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur