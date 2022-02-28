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Ayna Eftalya Eftalya Bir nehir olsam aksam sana doğru, Bir bulut olsam yağsam üstüne, Bir ada olsam ufkuna doğru, Fırtına öncesi konuşsak sessizce *** Bir nazlı sandal olsam mavilerin de, Sallasan uyutsan her gece beni. Bir garip yunus olsam mavilerin de, Kollasan, avutsan, sarsan gövdemi. *** Mavi gözlü eftalya, Lacivert mehtaplarda, Aşık oldum kaybettim. *** Sana geldim şarkılarla, Mavi gözlü eftalya, Keder yüklü dünyada. Aşklar bir yana dostlar hep yan yana aaahh Tüm Şarkıları